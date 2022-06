După meci, Susic i-a consolat pe colegii săi. ”Am schimbat și tricourile”, spune fundașul campioanei CFR Cluj, preferat de multe ori de Dan Petrescu în detrimentul lui Cristi Manea.

Pentru Susic a fost meciul cu numărul opt pentru echipa națională a Bosniei, pentru care a debutat în 2016.

Mateo Susic: ”Nu am primit gol, cred că am meritat”

”Am jucat cu prietenii de la CFR Cluj. Am câștigat, sunt foarte fericit. Când câștigi, meriți, nu am primit gol, cred că am meritat. A fost o ocazie mare pentru România, Pușcaș, singur cu portarul. Sincer nu știu care va fi clasamentul final.

Mai sunt patru meciuri, vom vedea ce se va întâmpla. Am vorbit cu colegii mei de la CFR Cluj la finalul meciului. Am schimbat și tricourile”, a spus Susic, conform Digi Sport.

În urma acestui rezultat, România rămâne ”codașa” Grupei 3 din Liga Națiunilor B, cu zero puncte și golaveraj 0-3. Lider este Finlanda, cu patru puncte, la egalitate cu Bosnia, dar cu un golaveraj superior, iar Muntenegru completează grupa, de pe locul trei, cu trei puncte.

Marți, România va întâlni Finlanda pe stadionul Giulești. Cu un eșec, șansele pentru o clasare cât mai bună în grupa de Nations League s-ar reduce semnificativ.

Programul meciurilor României din iunie din Liga Națiunilor

Sâmbătă 4 iunie, ora 21:45, stadion Gradski (Podgorica): Muntenegru - România 2-0

Marți 7 iunie, ora 21:45, stadion Bilino Polje (Zenica): Bosnia și Herțegovina - România 1-0

Sâmbătă 11 iunie, ora 21:45, stadion Giulești (București): România - Finlanda

Marți 14 iunie, ora 21:45, stadion Giulești (București): România - Muntenegru