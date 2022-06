Duelul s-a jucat în Giulești, 'tricolorii' având mare nevoie să spargă gheața și să marcheze primul gol în meciurile oficiale sub comanda lui Edward Iordănescu, după o 'secetă' în primele două, 0-2 cu Muntenegru și 0-1 cu Bosnia și Herțegovina. Naționala României a început în forță partida disputată cu casa închisă, iar în minutul 16 avea o șansă mare să deschidă scorul.

Darius Olaru a fost faultat în careu, iar 'centralul' Lechner a arătat punctul cu var. George Pușcaș a luat mingea în brațe, sigur că el este executantul îndreptățit. Atacantul român a executat slab însă, fără să îi pună mari probleme portarului, care a apărat șutul său.

George Pușcaș: două penalty-uri pentru națională, două ratări!

Atacantul naționalei nu are statistici bune la loviturile de departajare la echipa națională. Deși are opt goluri marcate în 26 de meciuri jucate pentru naționala mare, Pușcaș nu are niciunul din penalty.

Mai mult decât atât, la ultimul penalty pe care l-a executat s-a desfășurat un scenariu similar, în meciul cu Norvegia, încheiat 1-1, din preliminariile de calificare la EURO 2020, din octombrie 2019. Bancu a obținut un penalty, iar George Pușcaș a insistat ca executantul să fie el. Atacantul a bătut slab, pe jos, fără să îi pună probleme portarului norvegian, iar asta l-a făcut pe selecționerul de atunci, Cosmin Contra, să își piardă cumpătul, înjurându-l fără menajamente pe atacant. Ulterior, tehnicianul și-a cerut scuze pentru ieșire.

Cu toate astea, cifrele lui George Pușcaș la loviturile de la 11 metri în tricoul naționalei sunt îngrijorătoare, în contextul în care a avut două șanse, irosindu-le pe ambele. La naționala de tineret cifrele lui George Pușcaș la penalty-uri au fost mult mai bune. Chiar la Campionatul European U21, atacantul a reușit să marcheze trei goluri din penalty, cu Germania, Anglia și Croația.

În total, George Pușcaș are 11 penalty-uri marcate în carieră, 8 la echipele de club, iar celelalte trei la România U21. Singurele două ratate sunt cele pentru naționala mare a României.