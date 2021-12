Convingerea lui MM Stoica, după discuțiile dintre Dan Petrescu și FRF: "Vă dau în scris!"

Din informațiile PRO TV, negocierile dintre cele două părți au decurs foarte bine, iar Dan Petrescu va da un răspuns final pe 19 decembrie, după meciul cu FC Argeș, când Liga 1 va lua pauză.

Mihai Stoica, fostul colaborator al lui Dan Petrescu de la Unirea Urziceni și actualul manager general de la FCSB, spune că l-ar vedea potrivit pe Dan Petrescu la echipa națională, având în vedere eficiența de care a dat dovadă de-a lungul carierei.

Totodată, Mihai Stoica e convins că Petrescu nu ar avea probleme cu jucătorii la echipa națională, excluzând noi derapaje ale antrenorului.

"Poate să schimbe sistemul în două zile. Aşa a făcut la Urziceni şi aşa a câştigat campionatul. Lui Petrescu nu îi trebuie timp, Petrescu e om de acţiune. Nu o să înjure niciodată Petrescu, dacă ajunge selecţioner, vreun jucător la echipa naţională, niciodată. Credeţi că l-a înjurat vreodată pe Maftei? Niciodată. Păi, Manea e Manea, Maftei era Maftei! Vorbim de un jucător de 30 de ani. Dacă ajunge acolo, vă dau în scris că n-o să înjure pe nimeni. Poate în gând.

N-a fost niciodată selecţioner să spun dacă e bun sau nu. Ca antrenor e foarte bun, doar că sunt meserii diferite. Petrescu are un CV ca fotbalist prin care se impune în orice vestiar, e un motivator de excepţie şi e important, dar nu ştiu ce selecţioner e. El încă e... Am rămas confuz, aşa, după ce am citit declaraţia lui, că o să zică pe 19 decembrie.

Mi-ar plăcea să meargă Petrescu la naţională. Nu doar că am încredere în ce poate face, că va face treabă, că ar veni şi jucători de la noi... E clar că nu sunt aşa nume de speriat pe piaţă ca să-l înlocuiască la CFR", a spus Mihai Stoica, la Telekom Sport.