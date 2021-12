Mihai Stoica intervine în conflictul Petrescu - Alibec: „Eu am trecut peste un episod mai dur!”

Dorit insistente în această vară de Marius Șumudică la CFR, Denis Alibec (30 ani) a fost împrumutat un sezon de clujeni de la Kayserispor. Însă, de când a plecat antrenorul care l-a pregătit și la Astra Giurgiu, și a sosit Dan Petrescu în Gruia, evoluțiile atacantului au fost tot mai șterse.

Iar la meciul cu Academica Clinceni, 2-0, din etapa a 17-a a Ligii 1, nemulțumit că nu este introdus în teren, Alibec a părăsit banca de rezerve în minutul 70, fără a primi accceptul tehnicianului. Acest lucru l-a înfuriat pe Petrescu, care a decis să-l excludă din lot.

Mihai Stoica a lucrat cu Denis Alibec în trecut și are numai cuvinte de laudă despre calitățile vârfului de atac. De altfel, managerul general al FCSB-ului a amintit un act de indisciplină mai dur decât cel pe care l-a făcut constănțeanul în meciul cu Academica Clinceni.

Mihai Stoica: „Alibec este excepțional, dar e copilăros”

„Când îl aduci pe Alibec, trebuie să ştii că se pot ivi şi epsioade de genul păsta. E excepţional, dar e copilăros. Are gesturi de copil, se enervează şi pleacă. E copil bun, că noi am trecut peste un episod mai dur. A fost un episod la noi peste care nu puteam să trecem, dar am zis să trecem, nu? Mi-a răspuns mie: 'Vorbeşti tu despre fotbal?'.

Te poţi supăra el, îi dai amenzi. Îmi pare rău de el. Lăsând la o parte că CFR domină cu atuoritate tot, dar de Denis Alibec îmi pare rău. El dă un randament excepţional la o echipă care joacă pe contraatac. CFR aşa joacă în Europa, dar în Liga 1 nu se joacă aşa.

Echipele se apără cu CFR. Poate şi stilul Petrescu, el simplică fotbalul, o face foarte bine. Cum dă goluri? Joacă mingea pe vârf, joacă pe mingea a doua. Denis nu poate ajuta acolo, că el nu se impune în duel aerian. El a jucat bine la Astra, unde Şumudică juca pe contraatac. Protejează mingea foarte bine, cu un stâng bun”, a declarat Mihai Stoica la telekomsport.

În 17 meciuri jucate pentru CFR, Alibec a marcat doar două goluri, ambele în Liga 1, și a oferit o pasă decisivă, tot în campionatul României.