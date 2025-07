FCSB a suferit o înfrângere rușinoasă, scor 1-2 în deplasare cu Inter Club d’Escaldes, dar s-a calificat în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, grație victoriei cu 3-1 din tur.



Deși a marcat golul prin care campioana României a deschis scorul în debutul reprizei secunde, fundașul muntenegrean a fost extrem de critic la adresa echipei.



Risto Radunovic, discurs-manifest după eșecul istoric cu Inter d'Escaldes



Radunovic nu a dorit să ascundă sub preș prestația slabă a echipei și a transmis un mesaj clar colegilor săi: „Trebuie să ne trezim!”



„Fotbalul se joacă peste tot. Felicit această echipă. Au jucta un fotbal foarte frumos. Ne aşteaptă meciuri şi mai grele. Avem un obiectiv foarte mare şi nu suntem la nivelul la care trebuie să fim. Important e să ne trezim şi să muncim pentru acest vis



Nu e vorba de tensiune, dar trebuie să ştergem totul de anul trecut. Am fost campioni, dar acum este un nou sezon. Ăsta e fotbalul, în fiecare zi trebuie să demonstrezi că meriţi să fii acolo.



A fost un meci greu. Ştiam că va fi greu, dar nu credeam că va fi chiar atât de greu. Important e că mergem mai departe, că am obţinut calificarea. Asta va fi o lecţie. N-am calificat şi avem multe de învăţat după calificarea asta. Nu e vorba de calitate. În ultimele minute fotbalul e imprevizibil. Am avut 1-0 şi nu s-a terminat meciul. Am primit două goluri din faze fixe şi trebuie să ne trezim, să fim mai pragmatici, mai concetraţi În europa, lucrurile mici fac diferenţa”, a spus Radunovic, citat de as.ro.



FCSB a fost salvată de victoria din tur și merge mai departe, dar prestația slabă naște semne de întrebare înaintea duelului cu Shkendija, campioana Macedoniei de Nord.