Primul meci ca TITULAR la nationala U21! Fundasul care se antreneaza langa Ronaldo la Juventus, aruncat in lupta pentru un loc la Campionatul European

Radu Dragusin (18 ani) a inceput ca titular partida Romania U21 - Malta U21.

Dragusin este in fata primei sale partide ca titular la echipa nationala U21 a Romaniei. Fundasul central al lui Juventus a debutat in tricoul selectionatei de tineret luna trecuta, cand Mutu l-a trimis in teren la finalul meciului din Finalnda, castigat de tricolori, scor 3-1.

Dragusin este crescut de juniorii lui Juventus, iar in acest an a fost chemat pentru prima oara la antrenamentele echipei mari, unde s-a pregatit alaturi de Cristiano Ronaldo si a primit sfaturi de la Bonucci, fundasul central din nationala Italiei.

Dragusin a fost o prezenta constanta in nationalele de tineret ale Romaniei si a fost capitan la U19.

