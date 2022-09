Selecționerul vrea să vadă o atitudine cât mai bună din partea jucătorilor săi. În caz contrar, fostul campion al României cu CFR Cluj ”amenință” că nu se va urca în avion pentru deplasarea la Frankfurt, unde va avea loc tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2024.

La tragerea la sorți, Edi Iordănescu va fi invitat în calitate de selecționer. Cel mai probabil, pentru campania de calificarea la turneul final din 2024, România va fi în urna a treia valorică.

Edi Iordănescu: ”Am spus că eu nu mă urc în acel avion”

„Îmi doresc să terminăm după care focusul să rămână pentru analiză. Recunosc că îmi dă putere atitudinea Federaţiei. Mulţumesc pentru apreciere. Nu aş putea găsi un minus pentru susţinerea pe care am avut-o. Probabil că văd perspective, dar nu pot să vorbesc în numele Federaţiei.

E un lucru pe care pot să îl dezvălui din vestiar, cu toate că nu e stilul meu. Chiar înainte de jocul cu Finlanda, înainte să iasă la încălzire, le-am spus jucătorilor că am biletul luat pentru data de 8, ca să ajung la Frankfurt. Pe data de 9 ştiţi că este tragerea la sorţi. Şi trebuie să merg în calitate de selecţioner.

Însă le-am spus că dacă nu văd ceea ce aştept, dacă nu văd semnalele pe care le căutăm, că încearcă să se unească, să schimbăm spiritul, mentalitatea, să lucreze altfel împreună şi să găsesc nişte răspunsuri pe care eu le caut de când am venit, deja au timp… am spus că trebuie să arate lumii întregi şi României că noi avem potenţial… am spus că eu nu mă urc în acel avion.

Trebuie să demonstreze că noi putem. Să demonstreze că încrederea mea necondiţionată şi mesajele şi discuţiile pe care le-am avut, foarte multe şi foarte lungi… să se vadă nişte răspunsuri. Au dat un prim răspuns, dar nu e suficient pentru că nu am produs rezultatul pe care îl voiam. Acum mai avem o şansă, dacă răspunsul e mai complet, cu siguranţă că şi poziţia mea va fi una mai de încredere. Aşteptăm şi acest joc, după care tragem linie”, a declarat Edi Iordănescu la conferinţa de presă.

VIDEO - Conferința de presă a lui Edi Iordănescu, înainte de România - Bosnia

După remiza cu Finlanda, România a ajuns la patru puncte și a rămas pe ultimul loc în Grupa 3 din Liga B, la un singur punct în spatele nordicilor.

Pentru a scăpa de ultima poziție și, implicit, de retrogradarea în Liga C, România are nevoie de un succes în ultimul meci cu Bosnia, deja câștigătoare a grupei, și de un rezultat pozitiv în meciul dintre Muntenegru și Finlanda.

Clasamentul Grupei 3, Liga B:

1. Bosnia - 11p

2. Muntenegru - 7p

3. Finlanda - 5p

4. România - 4p