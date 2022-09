Presa din Bosnia scrie despre tensiunile de la naționala României: "Au o serie groaznică de rezultate!"

Tricolorii sunt pe ultimul loc în grupa 3, cu patru puncte strânse în cinci meciuri, iar elevii lui Edi Iordănescu au nevoie să obțină contra Bosniei un rezultat mai bun decât cel al Finlandei (5p) contra Muntenegrului pentru a evita retrogradarea în Liga C.

Presa din Bosnia scrie despre tensiunile de la naționala României

"Tensiuni înainte de România - Bosnia", a titrat publicația bosniacă Sport Sport, făcând referire la o declarație a lui Ionel Ganea, care a cerut demisia tuturor celor din Federație în cazul în care tricolorii vor retrograda în Liga C. De asemenea, jurnaliștii au evidențiat și rezultatele foarte slabe înregistrate de România în acest an.

"Dacă noi ne aflăm într-o poziție confortabilă în urma rezultatelor excelente obținute, următorii noștri adversari se află într-o situație rea înaintea meciului de la București, de luni.

România are o serie groaznică de rezultate în acest an sub comanda antrenorului Edi Iordănescu. Ei au remizat contra Finlandei, 1-1, iar acum sunt pe ultimul loc în grupă și trebuie să lupte din greu contra 'dragonilor' pentru a rămâne în Liga B, dar și să existe un rezultat favorabil în meciul dintre Muntenegru și Finlanda.

În ceea ce îl privește pe Iordănescu, de la venirea sa pe banca tehnică a României, în martie, România a obținut o singură victorie și a pierdut patru meciuri, inclusiv cel din iunie, de la Zenica (0-1).

Fostul internațional român Ionel Ganea a cerut demisia tuturor celor din Federație, menționând și numele antrenorului", scrie sportsport.ba.

Clasament grupa 3 din Liga B a Nations League

1. Bosnia - 11p

2. Muntenegru - 7p

3. Finlanda - 5p

4. România - 4p

Programul grupei

Luni, 26 septembrie, ora 21:45: România - Bosnia

Luni, 26 septembrie, ora 21:45: Muntenegru - Finlanda