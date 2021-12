Pică varianta Dan Petrescu la națională? Ce a promis conducerii: "Eu îl văd om de cuvânt"

Antrenorul lui CFR Cluj a recunoscut că a participat la o întâlnire cu reprezentații FRF în care i s-a propus postul de selecționer al României, dar a anunțat că va da un răspuns în a doua jumătate a lunii decembrie, atunci când Liga 1 va lua pauză.

Cristi Balaj: "Dan Petrescu mi-a promis că vom fi împreună pentru următorii doi ani și jumătate"

În urmă cu două zile, Petrescu a spus că situația nu mai depinde de el, semn că decizia este a conducerii lui CFR Cluj, care nu dă semne că ar vrea să renunțe la clauza de reziliere a antrenorului, mai ales că FRF a anunțat ferm că nu are de gând să plătească pentru a-l elibera pe antrenor.

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, spune că Dan Petrescu i-a promis în momentul numirii că își va duce contractul cu CFR la bun sfârșit, până în 2024. Fostul arbitru a părut deranjat de atitudinea celor de la FRF, care l-au abordat pe antrenor în plină competiție.

"Dan Petrescu este un antrenor aflat sub contract la CFR Cluj. Eu când am venit aici, am venit și pentru că Dan Petrescu a fost aici și mi-a promis că vom fi împreună pentru următorii doi ani și jumătate. Eu îl văd un om de cuvânt. Vă spun ce am discutat cu el.



În altă ordine de ei, când vorbești cu un antrenor aflat sub contract, cu două săptămâni importante rămase, cu probleme de lot... să dezvolți un asemenea subiect, fără să mai ai răbdare să treacă aceste meciuri, mi se pare... spun doar că ne-au pus într-o situație delicată. Putea să se mai aștepte. După întâlnirea cu Federația, am evitat acest subiect. Are o clauză de reziliere Dan Petrescu pe care Federația și-o permite. Nici nu se pune probleme. Dan Petrescu valorează mult mai mult decât atât. Dacă îl dorești cu adevărat, n-ar trebui să fie o problemă", a spus Cristi Balaj, la Digi Sport.