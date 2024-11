După un conflict dintre Amir Rrahmani și Denis Alibec, kosovarii au intrat într-un conflict cu fanii români, au arătat gesturi obscene și au părăsit terenul. Aceștia au refuzat să încheie meciul, iar centralul Morten Krogh a fost forțat să fluiere finalul doar cu românii pe gazon.

Un avocat kosovar a criticat comportamentul jucătorilor din Kosovo

Avocatul Asdren Hoxha este unul dintre puținii kosovari care au criticat decizia luată de jucătorii naționalei din Kosovo în meciul cu România de pe Arena Națională.

Hoxha a luat parte la o emisiune în care s-a dezbătut pe marginea tensiunilor din meciul România – Kosovo și a avut o părere radicală.

Avocatul a catalogat comportamentul jucătorilor din Kosovo drept ”lipsit de respect” și ”imatur” și consideră că faptul că aceștia au refuzat să mai iasă pe teren pentru a încheia partida nu i-a adus nimic bun reprezentativei țării sale.

”Ei nu au procedat bine pentru Kosovo, atunci când nu au mai ieșit pe teren. Dacă au făcut-o ca protest împotriva UEFA, este o lipsă de respect față de forul european”, a spus Asdren Hoxha, conform Gazeta Express.

Mircea Lucescu: "Kosovo trebuie să piardă cu 0-3"

La conferința de presă premergătoarea meciului cu Cipru, selecționerul Mircea Lucescu a comentat din nou cele petrecute vineri, susținând că fotbaliștii kosovari au fost cei care au provocat întreg scandalul, iar după aceea "au venit cu minciuni".

"Kosovo s-a prezentat foarte bine, au jucători care joacă la cluburi bune. Au controlat jocul. Nu am fost incisivi în atac, am pierdut multe mingi. Din 300 și ceva am pierdut cam 70, foarte mult. Am avut noroc cu un portar extraordinar. Meciul se termina cu un egal care ne satisfăcea.



Jucătorii au simțit și presiunea unui stadion plin, altfel nu îmi explic. Noi știam înainte că vor ieși de pe teren, declaraseră și la conferință. Publicul s-a comportat extraordinar. Nici nu se poate compara cu ce a fost la Priștina. Au aruncat cu obiecte în noi, ne-au fluierat imnul. Mă așteptam să nu li se fluiere imnul, le-au dat apă la moară. Sperau că o să iasă de pe teren și vor câștiga cu 3-0. Lipsă de fair play teribilă.



Pe teren trebuie să se dea dovadă de respect și de educație. Apoi, au venit cu niște minciuni. Nu au fost jigniți, loviți. Când l-a provocat pe Alibec, el nu trebuia să răspundă provocării, le spusesem înainte. A existat această teamă că se poate întâmpla ceva.



Dacă nu câștigăm cu 3-0, înseamnă că nu mai există regulament. Oricum a fost încălcat pentru că s-a prelungit atât. Trebuia să ia decizia imediat, nu au avut curajul să o facă. Noi eram dispuși să stăm și până dimineață. Oricum, am ajuns la 4 acasă. O echipă care iese de pe teren, trebuie să piardă 0-3. Decizia trebuie să fie luată de instanță", a spus Mircea Lucescu la conferința de presă.