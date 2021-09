”Nu știu ce să mai fac”. Denis Alibec, prima reacție după accidentare

Denis Alibec, accidentat în meciul dintre Islanda și România.

Denis Alibec a fost titularizat de Mirel Rădoi în meciul cu Islanda, dar nu a incheiat meciul pe teren. S-a accidentat în minutul 76 și a fost înlocuit cu Jovan Markovic.

Accidentările i-au dat bătăi de cap atacantului împrumutat de Kayserispor la CFR Cluj. Acesta a mai făcut niște investigații după primul meci jucat pentru ardeleni, dar acea accidentare nu a fost gravă și a revenit rapid pe gazon.

„Important e că am câștigat. Am venit aici cu gândul la victorie și s-a văzut lucrul acesta, ne-am mobilizat împreună cu staff-ul și cred că am facut un meci foarte bun. Îmi pare rău, chiar nu pot să duc trei luni fără să mă accidentez.

Nu știu ce să mai fac, mă pregătesc, fac prevenție. Ceva se întâmplă cu mine, chiar vreau să fac niște analize. Eu zic că putem să luăm cele șase puncte, dacă vom juca așa nu cred că poate să ne oprească nimeni. Toți cei care au intrat astăzi au făcut diferența”, a spus Denis Alibec, într-un interviu acordat pentru FRF.

Jovan Markovic și Denis Drăguș sunt ceilalți atacanți din lotul României.

Clasamentul Grupei J, după patru etape

1. Armenia 10p

2. Germania 9p

3. Macedonia de Nord 7p

4. România 6p

5. Islanda 3p

6. Liechtenstein 0p

Programul următoarei runde:

România - Liechtenstein (duminică, 21:45, PRO TV)

Islanda - Macedonia de Nord

Germania - Armenia