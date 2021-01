Mutu, dezvaluiri complete! Spune ca l-ar DA AFARA de la nationala pe un jucator care ar face la fel ca el! Anunt de ultima ora

Antrenorul Mutu a invatat la maximum de la jucatorul cu acelasi nume!

Mutu spune ca un gest similar celui pe care l-a facut el cand a plecat din cantonamentul nationalei ar atrage fara dubiu excluderea jucatorului vinovat din lotul Romaniei! Mutu a dezvaluit ce tip de discurs foloseste in dialogul cu jucatorii pentru a-i opri inainte sa faca erorile pe care le-a comis si el cand era fotbalist.

"Am luat anumite decizii proaste, nu inseamna ca trebuie sa-mi las si copiii sa faca aceleasi greseli. Eu am fost norocos, ambitios, am putut sa revin de fiecare data. Stiu ce am facut bine si ce am facut rau. Am luat anumite decizii, am devenit si expert in niste sfaturi, ca sa zic asa. Eu le dau o unealta pe care pot sa o foloseasca in favoarea lor. Nu se stie daca ei au puterea sa revina, trebuie sa foloseasca experienta mea ca pe ceva bun.

Exista cazuri, anumite comportamente... nu ma refer la greseli importante, la care am reactionat. Baietii stiu, daca pleci din cantonament e ceva grav, nu mai suntem in 2007, in 2005. La nivelul de profesionalism de azi, aflam imediat, stim imediat. Daca stii ca faci asa ceva, tre' sa-ti iei responsabilitatea pentru ceea ce urmeaza: excluderea din echipa nationala.



Avem nevoie de ei pentru viitor, pentru viitorul fotbalului romanesc. Au fost greseli pe care nu le-am trecut cu vederea, dar pentru care nu am pedepsit. Nu pot sa spun care a fost cea mai grava fapta, eu sunt o unealta in folosul echipei nationale. Daca faci ceva, nu o faci contra mea, neaparat, o faci contra echipei nationale", a spus Mutu la Digisport