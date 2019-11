Morutan, sigur de victorie: "Clar suntem favoriti!" Meciul Stelei dupa care s-a apucat de fotbal si ce spune despre un viitor transfer: "E greu cand nu joci titular!"

Irlanda de Nord U21 - Romania U21, marti, 19:30, la ProX.

Nationala lui Radoi a castigat cu 3-0 meciul tur, iar Morutan vrea sa repete scorul si in deplasare. Morutan a explicat si ce se intampla in spatele usilor inchise si cum reuseste Radoi sa ii motiveze pentru ca "tineretul" sa dea randament maxim.



"E o atmosfera foarte buna. Credem ca o sa facem o partida foarte buna cu Irlanda. Radoi ne da o libertate foarte mare, ne ajuta la antrenamente, ne incurajeaza si suntem si noi mai linistiti. Nu vrem sa-l suparam. Clar noi suntem favoriti, am castigat la un scor mare in tur si vrem sa castigam si maine seara la fel", a declarat Morutan pentru ProTV.

Morutan a vorbit si despre inceputurile sale in fotbal. Steaua - Arsenal, din UEFA Champions League, a fost meciul care l-a convins sa se apuce de fotbal.

Fotbalistul FCSB nu se gandeste inca la un transfer in Vest, desi si-ar dori sa ajunga in Spania. Deocamdata, vrea sa devina un titular de baza la FCSB.

"Dupa ce am marcat primul gol la Botosani, a fost impotriva Viitorului, Gica Hagi mi-a spus sa ma tin de treaba ca voi ajunge un fotbalist mare. E o mandrie sa auzi asemenea cuvinte din partea 'Regelui', te motiveaza si mai mult. M-am apucat de fotbal pentru ca aveam un grup de prieteni cu care doar asta faceam, jucam fotbal toata ziua. Steaua - Arsenal e meciul care mi-a ramas in cap si mi-am propus sa joc si eu pentru cele mai importante echipe din tara. Acum, conteaza sa incep sa joc meci de meci la FCSB. Si apoi, ma voi gandi la viitor. Normal, ca ma gandesc sa joc in strainatate, imi place foarte mult Spania, dar daca nu joci meci de meci e greu sa te gandesti la transfer", a declarat Morutan pentru ProTV.