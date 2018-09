Morosanu a pus la pariuri si-i ameninta cu BATAIA pe jucatorii nationalei daca nu bat Muntenegru! :)) VIDEO GENIAL

Daca n-or sa bata Muntenegru, fotbalistii lui Contra vor avea de-a face cu Moartea din Carpati! Morosanu a pariat pe o victorie cu 2-0 a Romaniei, vineri seara de la 21.45, la PRO TV .

"Baieti, am incredere in voi. Daca nu, o sa aveti de-a face cu Moartea din Carpati, ati inteles", glumeste Morosanu cu jucatorii lui Contra.



Morosanu a pariat 50 de lei pe Romania cu Muntenegru si poate castiga 430.



"Keserule, daca nu dai gol in prima repriza cu Muntenegru, o sa ai de-a face cu Moartea din Carpati! Fii atent ce spun eu, fii atent bine", ii transmite Morosanu atacantului.



Morosanu va fi sef de galerie al Romaniei, la Euro 2020, pe National Arena.