Momentul in care arbitrul ne-a iertat! Reluarile arata ca meritam sa ramanem in 10 cu Feroe | VIDEO

Nedelcearu a fost iertat de arbitru.

Fundasul trebuia sa vada cartonasul rosu, insa arbitrul azer a fost iertator si i-a dat numai galben.

Aliyar Aghayev a inchis ochii in minutul 18, atunci cand Ionut Nedelcearu a faultat din pozitie de ultim aparator. Fundasul legitimat la UFA a primit galben, iar fanii feroezi au cerut eliminarea.

Romania a invins cu 3-0 Insulele Feroe si se mentine pe locul 3 in grupa, sub Spania si Suedia, cu un punct sub cei din urma.

Pentru nationala Romaniei urmeaza meciul cu Norvegia, marti, la 21:45, in direct la PRO TV!