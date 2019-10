VIDEO | Tatarusanu: "Cand eram mic nu puteam sa merg la stadion, mama mea nu ma lasa" 30.038 de copii vor sustine Romania la meciul cu Norvegia

Romania a invins cu 3-0 in Feroe si se pregateste pentru meciul de marti cu Norvegia. La partida vor asista aproximativ 30.000 de copii si insotitori.

Ciprian Tatarusanu a avut o interventie foarte buna in prima repriza la cea mai mare ocazie a feroezilor:

"Este o victorie importanta, a fost un meci destul de dificil, dar ne asteptam la asta. in prima repriza nu am reusit sa marcam, dar ne-am revenit pe parcurs si am castigat. A fost o minge normala, nu a fost o ocazie chiar asa mare. E normal si ei sunt fotbalisti si ei isi doresc sa marcheze. A fost destul de dificil este o suprafata cu care nu suntem obisnuiti. A fost si frig, dar ne-am adaptat destul de repede si ne-am impus", a spus Tatarusanu.

Portarul a vorbit si despre situatia mai putin placuta de la echipa de club:

"Nu este usor sa nu joci la echipa de club, dar a fost decizia antrenorului si am respectat-o. Cand am venit la nationala am facut tot ce am putut", a mai spus Tatarusanu.

Romania - Norvegia, in direct la PRO TV, marti, ora 21:45

Tatarusanu a facut o partida foarte buna pe Arena Nationala cu Spania, insa Romania nu a reusit sa scoata un rezultat pozitiv:

"Sper sa am aceeasi evolutie, dar echipa sa castige, nu cum s-a intamplat in meciul cu Spania. Nu ma tem de nimeni, doar ma pregatesc foarte bine si incerc sa nu iau gol."

Romania va avea in tribune 30.038 de copii si insotitori:

"Este pentru prima oara in cariera mea cand sunt sustinut doar de copii, cred ca vor face o atmosfera frumoasa. Sincer, eu nu puteam sa merg foarte des la stadion, mama mea nu prea ma lasa la stadion pentru ca era periculos. Asa considera mama si cred ca avea dreptate. Este mult mai bine sa jucam cu copii in tribuna decat cu scaunele goale. Vedem ce atmosfera vor face. Cu siguranta se vor bucura de meci si noi incercam sa le oferim o victorie. Avem meciul direct cu Norvegia si Suedia pe teren propriu, trebuie sa castigam ambele meciuri si suntem la mana noastra", a mai zis Tatarusanu.