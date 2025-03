România a făcut un meci catastrofal, în debutul în preliminariile Mondialului din 2026, și, din păcate, ce a pus sare pe rană, după fluierul de final, a fost discursul selecționerului Mircea Lucescu (79 de ani).

Acesta a venit la întâlnirea cu jurnaliștii aflați în sala de conferință și s-a transformat într-un „vânzător de gogoși“. Pentru că, în mod repetat, a vorbit despre „un meci bun al naționalei“. Numai un om rupt de realitate poate spune însă că, vineri, România a făcut un meci bun. Iar faptul că am „reușit“ să pierdem, acasă, cu Bosnia, o națională praf și pulbere, după cum sport.ro a arătat aici, demonstrează gravitatea situației, la ora actuală.

Dacă pe durata campaniei perfecte din Liga Națiunilor, Mircea Lucescu a cules aplauze și laude, acum, pe bună dreptate, au început să fie și critici la adresa sa. La acest capitol, Ioan Sdrobiș (79 de ani), mereu în relații glaciale cu „Il Luce“, a pus tunurile pe selecționerul României. Cu precizarea că Sdrobiș, fost fotbalist și antrenor la rândul său, nu l-a criticat pe Lucescu din cauza relației proaste pe care o are cu acesta, ci pentru că, într-adevăr, România a făcut un meci dezolant, în fața Bosniei.

„Eu îmi păstrez linia morală și nu pot să dau în cineva care e în genunchi. Numai cine n-a fost antrenor nu poate înțelege lucrurile astea. Eu am spus mereu că ar fi fost bine ca el (n.r. – Mircea Lucescu) să ia alături un antrenor tânăr, să-l crească, să-l învețe. Dar nu, din orgoliu, din dorința de a dovedi că încă mai poate, a vrut să facă el totul“, și-a început Sdrobiș discursul, în dialog cu gsp.ro. Mai departe, acesta a subliniat că nu doar Mircea Lucescu, ci mai toți specialiștii din fotbalul românesc, au supraevaluat potențialul lotului actual.

„Ai noștri joacă la echipe mici sau în campionate mai slab valorice. N-au presiunea obiectivelor mari și asta se vede. Eu am tot spus că nivelul fotbalului românesc e scăzut. Ne-a încântat victoria cu Ucraina (n.r. – la Euro 2024), măcinată de război, dar când am dat de Belgia sau de Olanda, s-a văzut unde suntem. Apoi, am bătut Kosovo sau Lituania (n.r. în Liga C a Națiunilor), dar aici, în aceste preliminarii, e altceva“, a continuat „Părintele“.

„Lucescu? Nu vrea să zică niciodată că a greșit“

Sdrobiș a avut și o explicație pentru discursul bulversant al lui Mircea Lucescu, după înfrângerea cu Bosnia (0-1), când selecționerul a tot repetat că naționala a făcut un meci bun!

„Acum, să aibă puterea să admită că a greșit. Poate la selecție, poate la schimbări, nu știu, dar cert e că avem probleme. Știu că e greu, că e orgolios, nu vrea să admită niciodată că poate să greșească. Bun, acum să-l vedem cum scoate echipa din acestă stare. E la vârsta la care poate să facă și să-și facă o analiză clară, din meserie, din experiență. Nu pot eu acum să mă apuc să dau cu pietre. A, dacă nu califică echipa din grupa asta, atunci e altceva, o să spun ce cred. Dar, deocamdată, aștept să văd o reacție din partea lui, din partea echipei. Cu bosniacii nu mi-a plăcut deloc ce am observat. Mai avea poate și alte soluții, copii talentați, dar încă nu avem o generație puternică. Însă sunt alegerile lui și, cel puțin deocamdată, mă abțin să i le comentez“, a încheiat fostul antrenor al Reșiței.