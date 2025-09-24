Mircea Lucescu, selecționerul României, a vorbit în presa italiană, mai exact cu jurnalistul Alessio Alaimo, atât despre naționala ”tricolorilor”, cât și despre fostele echipe din Peninsulă pe care le-a antrenat de-a lungul carierei sale, Inter Milano, acum pregătită de Cristian Chivu, sau Pisa.

Il Luce despre Inter și Chivu



”Inter are un lot numeros, cu jucători de top și o bogată experiență. Nu a început bine, dar cu timpul poate reveni în stil mare.

Îmi place Chivu. Va avea un sezon excelent. Este un băiat inteligent. În plus, cunoaște mediul de la Inter. Șapte ani la Nerazzurri înseamnă mult. Nu are dușmani, ceea ce nu este de la sine înțeles când ajungi într-un loc nou”

Lucescu despre Pisa



”Gilardino a avut curajul să preia echipa și să o transforme. Sper să rămână în Serie A, îmi este puțin dor de acel mediu.

Iar echipa a jucat excelent împotriva lui Napoli”

Lucescu despre echipa națională



”Jucătorii mei joacă puțin. Nu este ușor.

Am pierdut nouă jucători între noiembrie și iunie. Apoi, mulți dintre ei au avut probleme.

Până când se vor adapta la ligile respective, va fi greu. Suntem într-o situație dificilă. Dar sunt încrezător, altfel va trebui să jucăm pentru egal. Îmi aștept jucătorii. Dacă suntem în formă fizică și mentală, putem fi o echipă bună. Altfel, este complicat”.

La finalul discuție cu Tutomercatoweb, Mircea Lucescu s-a arătat impresionat de noul selecționer al Italiei, Gennaro Gattuso, pe care îl consideră un exemplu de determinare: ”În acest moment, avem nevoie de asta mai mult decât de abilități”.

Andrei Rațiu la Napoli! Spaniolii au reacționat imediat: ”Conte își trimite scrisoarea către Moș Crăciun”



”Conte pune ochii pe Rațiu”, titrează publicația spaniolă As, care detaliază interesul lui Napoli, campioana en-titre din Serie A, pentru fundașul dreapta român al lui Rayo Vallecano:

”Presa italiană susține că Napoli îl are în vedere pe fundașul Rayo pentru iarnă. Clubul franjirrojo cere clauza de 25 de milioane de euro.

Se pare că Antonio Conte își trimite deja scrisoarea către Moș Crăciun și a cerut un fundaș dreapta pentru transferurile din ianuarie. Cineva care să poată fi o alternativă pentru Giovanni Di Lorenzo.

Potrivit presei italiene, printre posibilii candidați s-ar afla Andrei Rațiu, în vârstă de 27 de ani, de la Rayo Vallecano. Napoli urmărește un jucător care a fost titular în toate cele cinci etape din campionat și a jucat toate minutele. Un jucător important pentru Iñigo Pérez încă din sezonul trecut”.

Napoli va trebui să plătească bani frumoși pe Rațiu. Rayo numai ce a achiziționat restul de 50% din drepturile federative ale jucătorului, care aparțineau de Villarreal, pentru suma de aproximativ 5 milioane de euro.

Așa că Rayo l-ar lăsa pe român să plece numai pe 25 de milioane de euro, cât este clauza prevăzută în contract.

Tocmai această sumă, după cum subliniază As, a împiedicat însă în vară transferul lui Rațiu în Premier League.

”Acesta va fi scenariul cu care se va confrunta Napoli în perioada de transferuri din iarnă”, a concluzionat As.

