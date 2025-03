Mircea Lucescu a explicat de ce a făcut doar două schimbări în primul 11 al României din San Marino

Spre deosebire de meciul cu Bosnia (0-1), disputat vineri, Mircea Lucescu a efectuat două modificări în echipa de start. Horațiu Moldovan i-a luat locul între buturi lui Florin Niță, iar Ianis Hagi a intrat în locul accidentatului Florin Tănase.

Mircea Lucescu spune că a preferat să nu facă multe schimbări în primul 11 pentru a le oferi șansa jucătorilor din meciul cu Bosnia să își ia revanșa și să aibă o evoluție bună în San Marino.

"Am considerat că cei mai afectați de rezultat (n.r - din meciul cu Bosnia) au fost cei din teren și care își doresc foarte mult victoria. Aș fi vrut ca după acel meci schimbările să nu semene a pedeapsă. Sunt pregătiți și ceilalți. Putem schimba 5 jucători, deci în orice moment vor putea intra alții în teren. Important e ca toți să dea echipei ceea ce merită.



Prea multe nu erau de spus jucătorilor. Un discurs motivațional nu prea avea sens. Am analizat ce a fost, am discutat ce poate să fie, am analizat potențialul nostru, care e net superior lor. Mă aștept la un meci foarte bun", a spus Mircea Lucescu, la Prima TV, cu o oră înainte de startul jocului.

Echipele de start la San Marino - România



San Marino (4-3-3): Amici - G. Benvenuti, Cevoli, T. Benvenuti, Tosi - Golinucci, Capicchioni, Zannoni - Contadini, Nanni, Berardi

Selecționer: Roberto Cevoli



România (4-3-3): Moldovan - Rațiu, M. Popescu, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Hagi

Selecționer: Mircea Lucescu

