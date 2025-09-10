Mihai Stoica a explodat după remiza dintre România și Cipru și a pus tunurile pe doi dintre tricolori.

Mihai Stoica: ”Rațiu stă pur și simplu și se uită, nu mi se pare normal!”

Primul fotbalist făcut praf de președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a fost Andrei Rațiu, pe care Mihai Stoica îl acuză de o lipsă gravă de seriozitate atunci când jucătorul lui Rayo Vallecano se prezintă la echipa națională.

În opinia lui Mihai Stoica, Rațiu este responsabil pentru primul gol încasat de România în meciul de la Nicosia.

”Problema a fost că noi am luat golul ăla practic de nicăieri și acolo chiar am văzut faza și am dat cadru cu cadru și sunt foarte mulți jucători care au greșit interpretarea acelei faze. Foarte mulți! Nu poți să te rezumi doar la Ghiță că i-a făcut ăla biciclete până l-a leșinat. Am avut câțiva jucători extrem de pasivi la faza premergătoare golului.

Eu am spus de foarte multe ori, la un moment dat chiar era să fiu pus la zid că îmi permit să vorbesc de Rațiu. Rațiu iar a făcut o partidă execrabilă. Mircea Lucescu spune că probabil ratarea transferului. Păi l-au transferat ziariștii. Este foarte bine pentru un fotbalist cu certe calități cum e Rațiu, mai ales fizice, aș îndrăzni să spun că și tehnice, dar, din punct de vedere tactic, dacă îl considerăm apărător, are niște carențe care se văd din avion.

Carențele astea se pot remedia doar în situația în care ești extrem de serios, dar nu mi se pare deloc serios când vine să joace pentru echipa națională, deloc! Eu consider că nu e normal nici să vii cu părul albastru la turneul final, dar poate că sunt un comunist vechi.

Nu mi s-a părut normal nici când s-a vopsit Generația de Aur! Rațiu vine și joacă ce nu trebuie să joace. Dacă te uiți ce face la gol... pur și simplu stă și se uită, e zona lui, nu mi se pare normal. Când a greșit evident la meciul cu Bosnia, toată lumea a sărit”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Horațiu Moldovan, pus la punct de Mihai Stoica

Nici Horațiu Moldovan nu a scăpat de furia lui Mihai Stoica. Fostul portar al lui Rapid nu l-a supărat pe oficialul campioanei României prin prestația sa, ci prin declarațiile pe care goalkeeper-ul le-a făcut la finalul jocului.

Moldovan și-a certat criticii pentru reacțiile avute după gafa din amicalul cu Canada, atunci când portarul s-a apucat să dribleze în propriul careu.

Declarațiile lui Moldovan l-au înfuriat pe Mihai Stoica, cel care i-a trimis portarului că nu era un context potrivit pentru astfel de declarații, mai ales că România a pierdut rușinos meciul cu Cipru, iar criticile primite pentru gafa din meciul cu Canada nu au fost exagerate.

”Încă un jucător cu foarte mari probleme de comportament este Horațiu Moldovan. Trebuia să tacă din gură! La ce a făcut în meciul cu Canada, trebuia să tacă din gură, mai ales după meciul ăsta în care noi nu am câștigat, un meci pe care toată lumea se aștepta să îl câștigăm, să iasă revanșard și să spună: ’Să vorbească unii care nu au nicio legătură cu fenomenul, că și portarii mari gafează!’.

Da, portarii gafează, dar aia nu e gafă, aia este bătaie de joc ce a făcut acolo. Nu are niciun sens să te apuci să driblezi în propriul careu, mai ales că nu ești chiar atât de prieten cu mingea. Ce te apuci tu acum să comentezi?

Ăla a fost un meci amical, ok, s-a terminat! Ai fost acuzat pe bună dreptate, taci din gură! Tu vii după meciul ăsta și asta ai de spus? ’Să tacă unii din gură, că eu am făcut...’ Ce să tacă? Băi, nu se poate așa ceva! Generația asta pentru mine e o generație care are o doză foarte mare de insolență.

Copiii ăștia trebuie să accepte să își însușească criticile atunci când le merită cu prisosință și, slavă Domnului, că sunt motive. Puțin mai multă decență, puțin mai mult bun simț, recomand de la înălțimea celor 60 de ani pe care îi am. Nu am nicio treabă cu fenomenul, dacă vrea Horațiu Moldovan așa, dar am 60 de ani”, a adăugat oficialul de la FCSB.

