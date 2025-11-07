Marți, 15 noiembrie, de a ora 21:45, România o întâlnește pe Bosnia într-un meci de totul sau nimic! Tricolorii trebuie neapărat să îi învingă pe bosniaci, dar și pe San Marino în meciul de marți, 18 noiembrie, de la 21:45, ca să își păstreze șanse la accederea prin faza preliminariilor la turneul final din SUA, Mexic și Canada.



Marele absent de la naționala României. Pe cine a lăsat Mircea Lucescu acasă



Vineri, Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru cele două meciuri cu Bosnia și San Marino. Marele absent este de departe Nicolae Stanciu, căpitanul primei reprezentative, care nu a fost prezent nici la acțiunea din luna octombrie cu Moldova (2-1) și Austria (1-0).



Stanciu a ratat ultima acțiune din cauza accidentării. Fotbalistul a revenit, dar la Genoa a fost doar rezervă în ultimul meci cu Sassuolo, în deplasare, câștigat de clubul patronat de Dan Șucu cu 2-1.



Cel mai probabil, ”Il Luce” a mizat doar pe jucători apți 100% fizic. România trebuie să fie all-in cu Bosnia și să îndeplinească formalitatea cu San Marino ca să termine pe locul doi în Grupa H din campania de calificare.



Cum arată lotul României pentru ”dubla” cu Bosnia și San Marino

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0)

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0)