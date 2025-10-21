Selecționata lui Mircea Lucescu se află în acest moment pe locul trei în Grupa H cu 10 puncte. După șase etape, tricolorii au bifat trei victorii, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și două înfrângeri.



Cu Bosnia (sâmbătă, 15 noiembrie, 21:45) și cu San Marino (marți, 18 noiembrie, 21:45) sunt ultimele două jocuri din campania de calificare pentru prima reprezentativă a României.



”Mai credeți în calificarea la Mondial?” Victor Pițurcă a dat răspunsul



Întrebat dacă naționala menține șanse la calificarea la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, Victor Pițurcă, fost selecționer al României, a răspuns categoric.



El a sugerat că tricolorii pot termina pe doi și mai au și șansa barajului, după ce au încheiat pe primul loc în Nations League, urna valorică C, în 2024.



”(n.r. Mai credeţi în calificarea echipei naţionale la Campionatul Mondial?) Avem şansă să terminăm pe locul 2 în grupă şi mai avem şansa barajului. De ce să nu avem şanse?



Acum două săptămâni se scria gata, s-a terminat şi eu am declarat că vom câştiga cu Austria, lucrurile vor reveni puţin la normal.



Acum trebuie concentrare mare pe meciul cu Bosnia. Dacă vom reuşi să câştigăm cu Bosnia, vom avea parte de două baraje”, a spus Victor Pițurcă, potrivit as.ro.

