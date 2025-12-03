Federația Română de Fotbal l-a numit pe ”Il Luce” selecționer după ce Edward Iordănescu a lăsat prima reprezentativă în urma campaniei de la Campionatul European din 2024.



În acest mandat, Lucescu a bifat 16 apariții la cârma naționalei și a înregistrat o medie de 2,13 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Lobby pentru următorul selecționer al României: ”Federația trebuie să ia o decizie”



Impresarul Ioan Becali l-a numit pe Adrian Mutu drept unul dintre cei mai potriviți înlocuitori ai lui Mircea Lucescu pe banca naționalei, după barajul din luna martie.



România înfruntă Turcia în semifinala barajului pus la dispoziție prin ruta Nations League



”Poate nu atât de repede, dar după acest baraj din martie, federația ar trebui să ia o decizie și Mutu se află printre acele decizii”, a spus Ioan Becali la evenimentul VOYO de lansare al documentarului Il Fenomeno - Povestea unui superstar, dedicat lui Adrian Mutu.



Cifrele lui Adrian Mutu

