LIVE VIDEO Romania U18 - Turcia U18, ora 16:00 | Pustii de viitor ai Romaniei cauta primul succes in super turneul amical din Spania

Meciul e LIVE de la ora 16:00 pe www.sport.ro si aplicatia mobila sport.ro.

Jucatorii de viitor ai Romaniei au parte de un super turneu in Spania, alaturi de Portugalia, Norvegia si Turcia. Evolutia din primele 2 meciuri a fost una buna, insa, din pacate, "tricolorii" mici au cedat ambele meciuri: 3-2 cu Norvegia si 2-1 cu Portugalia. Azi, in ultimul meci, pustii Romaniei dau piept cu Turcia U18, de la ora 16:00, in direct pe www.sport.ro.

In echipa antrenata de Daniel Oprescu evolueaza 3 jucatori deja importanti pentru Liga 1:

Alex Pitu a jucat la 16 ani in cupele europene, batand recordul detinut de Marius Niculae de cel mai tanar jucator roman care evolueaza in Europa. De asemenea, Louis Munteanu de la Viitorul e pe val in campionat, marcand goluri importante pentru trupa lui Hagi. Ianis Stoica este si el in lotul U18 si este recunoscut ca fiind cel mai tanar marcator din istoria FCSB. Ianis a inscris la 14 ani si 10 luni, intr-un meci de Cupa cu Sanatatea Cluj.

Pe langa Pitu si Munteanu, Viitorul ii mai are in lotul U18 pe Grosu, Sima, Grameni si Buta. FCSB, Dinamo, CFR, Craiova si Rapid au de asemenea jucatori in lotul convocat de Oprescu.