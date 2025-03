După eșecul cu Bosnia suferit pe Arena Națională, scor 0-1, tricolorii au învins reprezentativa din San Marino cu 5-1. Înfrângerea cu Bosnia a venit pe fondul unui joc bun, în care ocaziile tricolorilor nu au lipsit. Cele mai multe i-au aparținut lui Denis Drăguș, dar atacantul lui Trabzonspor nu a reușit să le fructifice.

Ionuț Chirilă l-a taxat pe Mircea Lucescu: ”Îl jignește pe Louis Munteanu!”

Ionuț Chirilă, care a criticat și anterior decizia lui Mircea Lucescu de a nu-l convoca la prima reprezentativă pe Louis Munteanu, a taxat acum anumite declarații ale selecționerului. Chirilă spune că Lucescu l-a jignit pe fotbalistul de la CFR Cluj când a spus că este un jucător pentru campionatul intern, mai ales că, în opinia tehnicianului, Superliga României nu este un campionat chiar atât de slab, având în vedere că FCSB a învins-o ”din sufrageria lui Gigi Becali” de trei ori pe PAOK, echipa antrenată de fiul selecționerului, Răzvan Lucescu.

”S-a făcut în jurul acestei partide o discuție vizavi de un jucător și vreau să insist puțin asupra lui Louis Munteanu. Forța colectivă este cea care dezvoltă valorile individuale și forța colectivă a Franței bate cu 3-0 valorile individuale de un miliard ale Argentinei cu Mascherano, Messi, Higuain, Dybala.

Lucescu e un adept al forței colective și al tacticizării jocului. Când spui că Louis Munteanu e un jucător pentru campionatul intern, în primul rând jignești puțin campionatul și îl jignești și pe Louis Munteanu. Acest campionat intern a bătut-o pe PAOK de vreo trei ori de la Gigi din sufragerie.

Dacă vorbeam de Louis Munteanu, selecționabil pentru echipa Franței sau pentru echipa Germaniei, un alt nivel, puteam să discutăm chestia asta”, a spus Ionuț Chirilă la iAMsport.

Ionuț Chirilă: ”Munteanu are câte ceva din toți cei trei!”

De altfel, Chirilă este convins că echipa națională îl poate propulsa pe Louis Munteanu într-unul dintre campionatele de top ale Europei și a afirmat cu tărie că, în opinia sa, echipa națională ar fi învins-o pe Bosnia dacă atacantul de la CFR Cluj s-ar fi aflat în locul lui Denis Drăguș.



”L-am auzit pe Lucescu spunând: ’Eu nu mai fac ce se făcea pe vremea lui Borcea, când se chemau jucători la echipa națională pentru imagine’. Ba nu, dimpotrivă, în penuria asta, când ai un campionat mediocru, este important ca echipa națională, care încă dă imagine, să ajute un jucător să facă obiectul unui transfer într-unul dintre campionatele puternice ale Europei, pentru ca tot echipa națională să beneficieze de el, revenind în forță pentru a se putea bate cu granzii la Campionatul Mondial, așa cum a revenit Dennis Man.

Propun să se facă un colaj cu cele 20 de goluri marcate de Louis Munteanu și gradul de dificultate al execuțiilor și pozițiile din care el a marcat niște goluri decisive pentru punctele CFR-ului și să le comparăm cu cele trei ratări incomensurabile ale lui Drăguș. Eu cred că dacă Louis Munteanu se afla măcar într-una dintre situațiile din care a ratat Drăguș, echipa națională avea un rezultat pozitiv cu Bosnia.

Mai mult decât atât, Louis Munteanu este un jucător care are ceva din toți cei trei, are incisivitatea lui Bîrligea, are forța lui Drăguș și are rafinamentul, glezna și mobilitatea lui Alibec, are acel element surpriză în care face altceva decât ce crede adversarul”, a adăugat Chirilă.