Iordănescu Jr. întâmpină probleme mari la națională: „Nu sunt magician! Asta m-a supărat cel mai rău!” 

În primul meci din Liga Națiunilor, România a fost învinsă de Muntenegru, 0-2. Cele două erori ale lui Vlad Chiricheș (32 ani) și seceta din atacul tricolorilor, fără șut pe spațiul porții în cele 90 de minute, l-au făcut pe Edward Iordănescu (43 ani) să debuteze cu o înfrângere în primul meci oficial pe banca tehnică.

Doar că, pe lângă eșecul suferit, selecționerul mai este îngrijorat de altceva. Edi Iordănescu a mărturisit că ratarea calificărilor și forma mai puțin bună de la echipele de club i-au făcut pe tricolori să vină crispați la națională și sunt temători cu privire la un insucces.

Edi Iordănescu: „Nu am preluat lucruri funcționale!”

„Sunt un antrenor extrem de dedicat, de implicat, foarte muncitor și consecvent, dar nu sunt magician. Nu pot să repar lucruri care s-au întâmplat în ani de zile și nerealizări în doar câteva zile. Mai mult decât atât, am spus-o și în trecut și o repet și acum. Vă asigur că sunt în cunoștință de cauză și spun cu tărie că știu munca lui Cosmin Contra și Mirel Rădoi și nu au făcut o muncă bună, au făcut o muncă foarte bună, din multe puncte de vedere. Cu toate astea, eu am spus că nu am preluat lucruri funcționale, pentru că acele lucruri foarte bune nu au fost suficiente pentru a ne califica. Atunci când nu-ți îndeplinești obiectivele nu ești funcțional. Așa voi spune și când eu voi pleca, dacă se va întâmpla acest lucru.

Din păcate, am simțit și asta m-a supărat mai mult decât ce s-a întâmplat cu Muntenegru, faptul că echipa este extrem de apăsată mental, emoțional, chiar până la teama de a nu greși și de a fi arătat cu degetul. Înțeleg și supărarea opiniei publice, s-au strâns nemulțumiri, sunt tensiuni, dar din păcate, dacă nu ne corectăm gândirea cu siguranță vor mai veni și alte momente triste”, a declarat Edward Iordănescu la conferința de presă premergătoare meciului cu Bosnia.

România le va întâlni pe Bosnia, pe 7 iunie, de la 21:45, cu Finlanda, pe 11 iunie, de la 21:45 și returul cu Muntenegru, pe 14 iunie, de la 21:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro.