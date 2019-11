Intrebarea care l-a facut sa rada pe Radoi: "Sunteti multumit de partea financiara?" Raspunsul de MILIOANE al noului selectioner

Mirel Radoi a fost prezentat oficial ca selectioner al Romaniei.

Mirel Radoi a spus ca detaliile financiare sunt confidentiale, insa a lasat de inteles ca salariul nu este unul prea consistent.

Reporter: "Sunteti multumit din punct de vedere financiar?"

"Cat am acumulat in cariera de jucator, sunt foarte fericit! Da, chiar sunt. Detaliile sunt confidentiale, daca presedintele va dori sa vi le spuna", a zis Mirel Radoi.

Razvan Burleanu a intervenit, dar nu a oferit detalii despre salariul noului selectioner. Presedintele FRF a tinut sa precizeze ca in negocierile avute cu Mirel Radoi partea financiara nu a contat niciodata.

"Detaliile financiare sunt confidentiale, nu au contat niciodata in discutiile pe care le-am avut cu Mirel Radoi. Ceea ce a contat cel mai mult a fost acest obiectiv de a inspira sute de mii de copii sa joace fotbal in Romania. Asa cum am inregistrat acest impact si dupa Campionatul European din aceasta vara. Si daca ne uitam la varsta lui Mirel Radoi sa putem oferi aceasta speranta tuturor antrenorilor tineri la inceput de drum. Cand ai o misiune de acest tip cred ca toate celelalte elemente conteaza mai putin", a spus Razvan Burleanu.