România își începe drumul către Campionatul European din 2024, contra Andorrei și Belarusului, pe 25 și 28 martie, de la 21:45.

Gigi Becali, despre neconvocarea lui Ianis Hagi pentru meciurile cu Andorra și Belarus

Pentru cele două meciuri, Edward Iordănescu (44 ani) a ales să nu mizeze pe serviciile lui Ianis Hagi (24 ani), care s-a recuperat în februarie, după accidentarea care l-a ținut departe de teren timp de un an. Iar această decizie l-a indignat pe Gică Hagi (58 ani), care a considerat că fiul său nu a primit tratamentul potrivit din partea selecționerului.

Întrebat de această situație, Gigi Becali (64 ani) s-a declarat subiectiv și a precizat că și-ar fi dorit să-l vadă pe mijlocașul ofensiv al lui Rangers la echipa națională.

„Pe Ianis, adică, zic și eu, nu vreau să mă bag, dar nu că mi-e drag când îl văd la televizor, că e băiatul lui Gică, și parcă aș vrea să-l fi luat. Antrenorul face. Lasă că Ianis e tânăr, are timp, să demonstreze acolo și după aia să le dea peste nas. Dacă zice Gică că era ca un fel de moral, era bine probabil, cred”, a spus Gigi Becali.

Argumentul lui Edi Iordănescu pentru neconvocarea lui Ianis Hagi

„Pentru mine, acesta nu este un subiect și nici pentru opinia publică. Nu este un început bun, înaintea unei campanii. Avem nevoie de liniște. Mă simt nevoit să comentez doar pentru că s-a amplificat atât de tare subiectul. E nevoie să clarific lucrurile, cu mențiunea că, după acest moment, nu va mai exista acest subiect.

O iau cronologic. În momentul în care noi am anunțat lotul lărgit, Ianis avea 64 de minute jucate în 13 luni. Primul lucru pe care l-am făcut și primul căruia i–am comunicat, exact în aceeasi zi, a fost Ianis Hagi. În toată această perioadă am ținut legătura cu el. Am comunicat cu el și i-am transmis că, din punctul nostru de vedere, nu este pregătit să vină în acest moment, mai are nevoie de timp.

Noi suntem alături de el, așteptăm cu nerăbdare să revină, dar trebuie să se consolideze în primul rând la echipa de club. O formă mai mare de respect decât să te sune selecționerul nu știu dacă poate să existe. Ne-am comportat așa cu toți jucătorii, nimeni nu are parte de un tratament special.

Mai are nevoie de timp Ianis. Era foarte ușor să-l punem în lotul lărgit, chiar i-am spus asta, dar nu făceam altceva decât să răscolim lucrurile, să aprindem spirite. Am considerat că e cel mai înțelept că e cel mai bine să-l lăsăm să-și continue recuperarea în Scoția.

Îl așteptăm înapoi cu putere, voi fi cel mai fericit atunci când va reveni. Din punctul meu de vedere, relația mea cu Ianis e neschimbată și subiectul acela este unul închis”, a spus Edi Iordănescu, într-un interviu pentru FRF TV.

Reproșurile lui Gică Hagi la adresa lui Edi Iordănescu

„Eu nu vreau să intru în convocări, nu e treaba mea. Fiecare antrenor face aceste convocări. Ce am spus acum trei zile am zis pentru că se vorbea de o listă preliminară a stranierilor. Vorbim de un jucător care joacă la la unul dintre cel mai titrate cluburi din Europa, la un club foarte, foarte mare. Am zis părerea mea, nu cine joacă, dacă joacă, cât joacă. Am zis doar de o listă preliminară. Restul a fost doar diversiune, manipulare pe față. Trebuia să rămâneți doar în cadrul în care am fost eu, atât. Restul e diversiune. S-au încercat tot felul de diversiuni și de manipulare. Adevărul e că e jucător care joacă la un club foarte mare, e un jucător sănătos. Și-a revenit și joacă. E normal să joace 10-20 de minute, 30, 45. Eu vorbesc de o listă. Dacă Ianis nu a fost nici în lista aia, e grav. Eu sunt abilitat, construiesc o echipă, sunt manager de echipă.

Vă mai zic un lucru. Sunt mândru pentru că sunt tatăl lui Ianis. Eu am devenit tatăl lui Ianis, să nu uitați lucrul ăsta. Îl omiteți cu toții. Eu am fost la Rangers și mi s-a zis că eu sunt tatăl lui Ianis. Ianis e deja consacrat, are personalitate și e cineva în lume. Să nu uitați că Ianis reprezintă România în lume, așa cum a făcut-o tatăl lui. E același brand în lume. După aceea, fiecare e liber să facă ce vrea. Nici pe lista de stranieri? Înseamnă că avem jucători foarte, foarte buni, de nivel cel mai mare în lume. E greu ca Ianis să prindă lista, foarte bine.

Avem doi jucători la lot (n.r - Alibec și Băluță), suntem mândri și sperăm să ajută echipa națională, să facă rezultate foarte bine. Restul... cine e responsabil acolo și răspunde, și-o asumă. Probabil va spune de ce unul și nu altul. Atenție, eu am vorbit doar de o listă preliminară. Eu nu l-am convocat pe Ianis. Am zis doar că eu, ca manager, am simțit că Ianis nu e un jucător important pentru Edi Iordănescu. Am dreptul meu să o zic. Sunt manager și gestionez un club și o echipă de nivel foarte bun. Cred că am demonstrat că știu și am văzut un lucru care mi se pare inexplicabil. E inexplicabil să nu fie pe lista jucătorilor străini. Înseamnă că avem numai jucători care joacă la un nivel foarte înalt și îi era foarte greu să aleagă. Pe acea listă preliminară! Nu convocat, nu cât să joace”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă premergătoare meciului Farul - Sepsi.