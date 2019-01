Generatia de Aur la Hollywoood! Copiii lui Hagi si Ilie Dumitrescu, aparitii importante pe scena

Ilie Dumitrescu Jr. si Kira Hagi, copiii "Generatiei de Aur", au ales actoria.

La 21 de ani, Ilie Dumitrescu Jr. nu calca pe urmele tatalui sau, ci a decis sa se dedice unui alt domeniu. Dupa ce in copilarie a facut cursuri de actorie la Mandragora Movies Film Academy, el este acum student in anul trei la Londra si incepe deja sa fie un nume cunoscut in acest domeniu. A jucat pana acum in serialul tv "Hackerville" (2018), in filmele de lungmetraj "High Strung" (2016) si "Un pas in urma serafimilor" (2017 / nominalizare la Premiile Gopo pentru cel mai bun actor in rol secundar), dar si in scurtmetrajele "Love by Design" si "Palatul Pionierilor B92", selectate pentru mai multe festivaluri de film renumite. In planurile sale de viitor intra doua colaborari la productii de film in Bulgaria si Spania, ambele in limba engleza, dar si mai multe piese de teatru organizate in cadrul cursurilor facultatii din Londra pe care o urmeaza.

Supranumit "Jude Law de Romania", datorita asemanarii cu celebrul actor britanic, dar si pentru succesul pe care il are in randul publicului feminin, Toto spune ca nu a ales fotbalul, desi "este un sport foarte frumos si demn de admirat. Insa vibratiile mele rezoneaza mai bine cu cele din actorie. Am jucat roluri si am manipulat prin actorie inca de mic copil. Ma pot exprima cu adevarat, fara filtru, atunci cand sunt in pielea altui personaj, iar in felul acesta, nu sunt supus raspunderii sau justificarii deoarece nu sunt eu. Pe de alta parte, sunt eu pe deplin doar atunci cand joc, pentru ca simt si rascolesc in mine adevaratele trairi cu care nu ma pot confrunta nevatamat in viata de zi cu zi".

Ilie Dumitrescu si Letitia Badea s-au cunoscut, in 1993, in cadrul emisiunii "Ceaiul de la ora 5". Ea avea 21 de ani, era studenta in anul 4 la Filologie si in timpul liber lucra ca manechin pentru Zina Dumitrescu. Cei doi au fost casatoriti 14 ani, timp in care s-au nascut Toto si Mayra Daria, copiii cuplului. Fostul fotbalist de la Steaua, Tottenham, Sevilla sau West Ham mai are doi baieti, Dani si Sica, din casnicia cu Nela, iubita lui din adolescenta.



Si fata lui Hagi a ales actoria



Daca Ianis incearca sa-si faca un nume in fotbal, domeniu in care tatal sau a excelat, fiica lui Hagi, Kira (23 de ani), a ales sa urmeze o cariera artistica. In 2014, ea a plecat in SUA, unde a urmat cursurile Academiei de Teatru si Film "New York" din Las Vegas. La randul ei, a aparut pana acum in doua scurtmetraje, "Bucuresti, te iubesc" (2014) si "Fragile" (2017 / a fost premiata de L.A. Film Awards, un festival organizat de IMDB), dar si filmul de lungmetraj "Intre chin si amin" (2019), care va avea premiera in acest an. Tanara a debutat si pe scena teatrului romanesc, intr-o piesa care s-a jucat la Teatrul de Comedie din Bucuresti, apoi, la sfarsitului lunii decembrie 2018, a fost protagonista piesei de teatru "Martha. Povestea romantata a unei printese", care s-a jucat la sala de teatru a Colegiului National "Gheorghe Lazar" din Bucuresti.