Nici Dennis Man nu a mai strălucit, internaționalul român care a părăsit-o în această vară pe Parma pentru a semna cu PSV Eindhoven.

Ioan Becali: ”L-aș ține titular în continuare pe Man la echipa națională!”

În primăvară, Dennis Man a rupt contractul cu Ioan Becali și a decis să își pună viitorul în mâinile altui agent, Giuseppe Riso.

Cu toate acestea, impresarul român nu îi poartă pică fotbalistului român și are încredere că Dennis Man va reuși să revină într-o formă bună.

10 milioane de euro este cota de piață a lui Dennis Man, conform Transfermarkt.

Ioan Becali crede că Dennis Man are nevoie de o perioadă de adaptare la PSV pentru a începe să dea randament, iar agentul crede că odată ce acest lucru se va întâmpla, randamentul va fi transpus și la echipa națională.

”Nu pot să spun de ce are căderea asta. L-a luat PSV, va juca în Champions League… Nu pot să spun ce este cu el. A avut și câteva accidentări la Parma… Totuși, nu cred că avem jucători ca el în partea dreaptă la echipa națională.

E un jucător cu experiență, are 27 de ani. Nu mai este un puști. Lui Man îi lipsesc câteva meciuri consecutive în care să marcheze 2-3 goluri. Golul îi lipsește în primul rând. Nu l-aș scoate din primul 11.

Eu nu l-aș scoate. Depinde cum se antrenează, cum joacă acolo, la echipa lui. A venit la PSV și a jucat două meciuri. Man nu poate juca vârf, este părerea mea. Eu l-aș ține titular în continuare la echipa națională.

Îi lipsește golul, îi lipsesc meciurile bune, vreo 3-4. O să înceapă acum cu PSV. Va deveni poate și mai bun decât a fost. La 29-30 de ani se va gândi să plece undeva în Arabia să ia câte 7-8 milioane. PSV este o altă rampă de lansare pentru el”, a spus Ioan Becali, conform Fanatik.

