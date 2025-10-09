Selecționerul s-a împiedicat de fața de masă și a fost cât pe ce să cadă, dar a fost prins la timp de cei aflați în proximitatea sa.

Florin Prunea: ”Ce-i, bă, la Federație asta? Zici că dă cu bombe acolo!”

Unul dintre cei care a fost pe fază și a împiedicat o accidentare a selecționerului a fost Cristian Popescu, ofițerul de presă al FRF. Ulterior, legendarul antrenor a avut o ieșire nervoasă și a răbufnit în fața jurnaliștilor prezenți la conferință.

Florin Prunea a văzut imaginile și a reacționat. Fostul mare portar spune că în ultima perioadă se întâmplă ”lucruri necurate” la Federație și le-a sugerat oficialilor de la FRF să aducă în preot în cantonamentul naționalei.

”Bă, ăștia sunt nebuni? Borza e accidentat de preparator, Cristi Mihai îi face ruptură maseorul, nea Mircea să-și rupă gâtul. Ce-i, bă, la Federație asta? Zici că dă cu bombe acolo, cu DTT-ul. Asta mai lipsea, să se accidenteze și nea Mircea la conferință. Bă, să nu fii în stare să pui o față de masă?

’Aoleu, nea Mircea’. Bă fratele meu, să aducă un popă la ăștia. Vere, faceți ceva, să aducă un popă acolo. Acum era ultima, să-și rupă și nea Mircea piciorul. Bine că nu a căzut, așa ceva...”, a spus Florin Prunea la Iamsport.

