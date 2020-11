Florin Prunea, atac DEVASTATOR la adresa lui Razvan Burleanu! "Cei care il tin pe acest baiat in functie vor plati!" Mesaj direct catre Gica Hagi

Fostul oficial de la Dinamo isi continua razboiul de la distanta cu Razvan Burleanu.

Prunea spune ca fotbalul romanesc se afla in criza si ii cere lui Gica Popescu sa candideze pentru functia de presedinte FRF. Nationala Romaniei are o serie negativa de 3 infrangeri consecutive si nu a reusit sa se califice la turneul final din vara urmatoarea, dupa ce a pierdut barajul de calificare cu Islanda, scor 1-2.

"Sunt suparat pe Gica. Cei care il tin pe acest baiat in functie vor plati. Fotbalul romanesc este in colaps. Gica Hagi nu este mic si niciunul dintre noi nu suntem mici. Burleanu cand va termina acest mandat, va ramane cel care i-a ciuruit pe Lucescu, pe Chivu, pe Lupescu si pe generatia mea. Va aduceti aminte cu ce ura a spus-o in 2014 cand a castigat alegerile, «un fleac, i-am ciuruit!». Un neica nimeni, un zero barat, care a fost parasutat in aceasta functie.

Hagi trebuie sa se hotarasca odata si sa vina sa candideze, pentru ca toata lumea il asteapta! Trebuie sa ia o decizie, stiu ca se gandeste si noi il incurajam, dar ati vazut bine ce a patit Lupescu, fost jucator, fost conducator de echipa, director tehnic al UEFA, cum a fost tratat si nimeni nu le-a facut nimic", a spus Florin Prunea pentru Realitatea Plus.

Pe 27 noiembrie se va lua o decizie definitiva intr-un proces care judeca forma de organizare a forului condus de Razvan Burleanu. Procesul a inceput acum un an si jumatate.