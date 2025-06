Gică Popescu, președintele clubului Farul și prieten bun al lui Gică Hagi, a dezvăluit motivele care l-au determinat pe ”Rege” să ia o pauză de la antrenorat.

Gică Popescu: ”Gică ajunsese la un nivel de stres care necesita o astfel de pauză!”

Totuși, chiar dacă susține că Hagi își dorește să stea o vreme departe de fotbal, Gică Popescu crede că o ofertă bună din străinătate l-ar putea convinge pe Hagi să se răzgândească.

”Mi se pare un lucru normal pe care l-a făcut Gică, să își dorească o perioadă de pauză. Au fost 13 ani de când conduce prima echipă, cu acea mică pauză. Gică ajunsese la un nivel de stres care necesita o astfel de pauză. Au fost trei ani foarte grei, anul în care am câștigat titlu, în care Gică a muncit foarte mult și a fost foarte stresat, după aceea a fost un an bun, când am terminat pe locul patru, iar anul acesta a fost destul de solicitant.

Gică este tentat să fie mai mult bunic decât antrenor. Sunt momente în care trebuie să stai mai mult lângă familie. Gică a depus foarte mult suflet, a muncit mult, iar odată cu asta a venit și stresul. Nu am discutat cu Gică, dar nu cred că în următoarerle săptămâni va face un astfel de pas. E greu de spus, poate veni mâine o ofertă foarte bună și îl știm bine pe Gică, el se odihnește foarte repede. Acum urrmărește să se liniștească, să stea mai mult cu familia”, a spus Gică Popescu la Digi Sport.

Gică Popescu: ”Ianis Zicu e în pole-position să preia Farul!”

Gică Popescu a anunțat totodată că Ianis Zicu este favorit să devină noul antrenor al Farului Constanța după plecarea lui Gică Hagi. Președintele clubului de la malul mării a avut cuvinte de laudă la adresa antrenorului de la Metaloglobus și a ținut să felicite performanța de a aduce clubul în Superliga României.

”Ianis Zicu este una dintre variante. Avem o listă scurtă, foarte scurtă, sunt trei antrenori. Ianis e în pole-position. Ne-am bucurat foarte mult pentru Ianis, știm cât suflet a pus în acest proiect, ce difficultăți a avut. E o chesttie importantă pentru CV-ul lui să aibă o promovare cu o echipă de nivelul Metaloglobus, cu un buget redus. E o muncă extraordinară pe care a făcut-o el, a dovedit că poate antrena la un nivel mai înalt. Avem aceleași obiective în fiecare an, play-off-ul și promovarea de talente”, a adăugat Gică Popescu.