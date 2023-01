Edi Iordănescu a răbufnit: „Mă consider nebun, dar șantajabil niciodată! Voi duce România le EURO!” Ce l-a deranjat pe selecționer 

Edward Iordănescu (44 ani) și-a exprimat din nou indignarea că agenții își propun în permanență jucătorii la echipa națională, reiterând că este sătul ca deceziile să îi fie contestate. De data aceasta vizatul a fost Florin Manea, după ce a spus că nu înțelege de ce Radu Drăgușin (20 ani) nu este convocat la echipa națională, deși evoluează constant la Genoa, în Serie B.

„Chiar nu pot comenta toate inepțiile unora și altora. S-au scris și spus atât de multe neadevăruri de când sunt la națională despre mine și activitatea mea, dacă stau să răspund pentru fiecare în parte, nu îmi ajung zilnic 24 de ore. Chiar nu mă mai interesează! Focusul meu trebuie să rămână pe activitatea specifică. Cu ocazia asta, cât sunt la echipa națională, fac selecție și prin agenda mea telefonică, nu doar la jucători. Cine nu a reușit să mă cunoască până acum, ar fi mai bine să mă evite pentru că la fel voi face și eu. Sunt sigur că personal nu pierd nimic. Unii nu înțeleg că fac rău jucătorilor, nu bine, când fac astfel de afirmații și presiuni. Eu nu percutez la lucrurile astea! Am respect total pentru agenți, am și amici în domeniu, cunosc foarte mulți atât români cât și străini, unii sunt chiar de top, dar eu nu am avut niciodată o exclusivitate cu cineva. Nu m-a dus nimeni la vreo echipă, am fost mereu independent. Nu datorez nimic nimănui.

Pot să mă considere nebun, dar șantajabil niciodată! Pot să fac greșeli de selecție sau să apară niște momente de lipsă de inspirație, dar sunt lucruri inerente și se întâmplă pe la toate naționalele. Dar interesele și combinațiile nu există în vocabularul meu. Dacă cineva aduce cea mai mică dovadă în sensul ăsta, nu doar că plec de la echipa națională, dar renunț și la antrenorat. De obicei, când fac o greșeală, prin prisma unei selecții sau ceva de genul, nu o prea repet. Cine e competitiv este văzut de noi”, a spus Edward Iordănescu pentru ProSport.

Edi Iordănescu, promisiune pentru români

Pentru a se concentra la campania de calificare la Campionatul European din 2024, selecționer a decis să-și reducă prezențele în spațiul media. Totodată, Edi Iordănescu a declarat că o va duce pe România la turneul final de anul viitor.

„Principiile și valorile mele sunt foarte bine definite, de aia am și avut conflicte în anumite locuri și am plecat. Mi-am asumat tot mereu. De acum începe campania și focusul meu va fi total pe calificare. Voi duce Romania la EURO și le transmit acelor mulți care mi-au făcut nedreptăți acum, să nu-și aducă aminte de mine atunci.

Am decis ca cel puțin până în dubla din martie să nu mai ies în spațiul public, la emisiuni și așa mai departe. Aparițiile mele publice vor fi extrem de rare până la sfârșitul campaniei. Vom vorbi mai multe la final”, a mai spus Edi Iordănescu.