Începând cu data de 8 septembrie 2024, Generația de Aur are un moment dedicat performanțelor sale. Jean Vlădoiu, care are 28 de selecții și două goluri pentru echipa națională a României, crede că generația lui Stanciu, Man, Hagi jr., Drăgușin și Mihăilă, alintată Generația de Suflet, e pe cale să-i calce pe urme, după ce a prins gustul calificărilor la turneele finale.

"Dacă mă nășteam 10-15 ani mai târziu poate că aveam mai puțină concurență"

"Suntem fericiți că Generația de Aur are un monument. Le mulțumim frumos celor care s-au gândit, pentru că această generație chiar merita această onoare. Pentru mine este extraordinar că am făcut parte din această generație, cu acești fotbaliști și oameni minunați. Sperăm să fie un exemplu și pentru generația actuală, care ne-a încântat la ultimul meci. Sperăm că va continua tot așa. Poate chiar să ne depășească, de ce nu.

Mi-am găsit numele pe bara porții, dar în plasă nu am o încrețitură cu un gol celebru. Numele meu e undeva pe bara din dreapta. La nivel de echipa națională era foarte greu să joc, am fost pe același post cu Lăcătuș și Răducioiu, unii dintre cei mai buni atacanți din istoria fotbalului românesc. Dacă mă nășteam 10-15 ani mai târziu poate că aveam mai puțină concurență, ar fi fost senzațional. Rezultatele nu au mai fost așa bune, după ce am reușit noi în America.

"Sperăm să continue cu un participarea la Mondial, în 2026"

Eu am lucrat și în Federație 11 ani de zile, iar tinerilor jucători asta încercam să le spun, ce înseamnă să participi la un Campionat Mondial. Nu se compară un Mondial sau European cu un titlu câștigat în România sau cu așa ceva. Toți se uitau la noi și nu înțelegeau ce vrem să zicem. Acum au simțit pe propria piele ce înseamnă această apropiere de suporteri, această emulație care îi face pe fani să iasă și să sărbătorească în stradă.

Sper să continue la fel, pentru că sunt o generație extraordinară. Eu am spus mereu că jucătorii echipei naționale trebuie susținuți și ei trebuie să se încarce cu energie pozitivă de la suporteri. Sperăm să continue cu participarea la Mondial, în 2026, mai ales că este organizat tot în America. Poate se trece și peste comparația pe care fiecare generație a avut-o cu a noastră, pentru că a adus o presiune și o emoție în plus.

"Unor atacanți actuali le lipsește combativitatea mea, altora ABC-ul fotbalului"

Jurnaliștii și fanii au făcut mereu această comparație, dar acum par să se fi eliberat de presiune și există o chimie fantastică cu suporterii. Eu sunt fericit că există trei-patru generații de fani alături de ei, la fiecare meci, de la oameni care au văzut meciurile din 1990 și 1994 și până la părinți cu copii, care vin alături de echipa națională. Eu mă bucur întotdeauna când văd foarte mulți copii fericiți la meciurile de fotbal.

Dacă le lipșește atacanților actuali combativitatea mea? Ce să zic, unora le lipsește răutatea. Poate și mai mult, unora poate le lipsește ABC-ul fotbalului. Ca atacant, dacă nu ai fost inițiat cum trebuie în fotbal, de la pasă, preluare, protejare, demarcare, deviere, e greu să parcurgi etapele mai complexe ale jocului. Poți să joci, dar e greu să ajungi și să reziști la un nivel înalt. Rezistența și forța se pot antrena mai târziu, dar partea de tehnică trebuie făcută la timpul potrivit. Noi am fost privilegiați, am avut antrenori senzaționali, care au lucrat cu noi mult pe partea de tehnică", a declarat Vlădoiu pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea