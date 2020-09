EXCLUSIV | "Ne-am lasat egalati! Am pastrat distanta la gol, probabil dupa ce s-a intamplat cu pandemia asta!" Radoi, declaratii TARI dupa 1-1 cu Irlanda de Nord

Mirel Radoi a fost la cateva minute de victorie in meciul sau de debut ca antrenor al Romaniei.

Selectionerul are incredere ca punctele pot fi recuperate in meciul din Austria (luni, 21:45, PRO TV). Radoi glumeste pe seama fazei din care White a adus egalarea in 10 pentru Irlanda de Nord: "Am respectat distantarea sociala impusa din cauza pandemiei!"

"Din pacate, ne-am lasat egalati. Sa speram ca punctele pierdute azi le vom recupera peste 3 zile. Austria e tare, dar putem recupera punctele. Va trebui sa vedem cum recuperam fizic o parte dintre jucatori si cum ii recuperam mental pe toti. Am vrut sa controlam centrul terenului printr-o posesie, printr-o creativitate a jucatorilor. In repriza a doua am scazut ritmul, am verticalizat destul de putin. A venit si faza golului, am pastrat distanta dupa aceasta pandemie. Nu am ce sa le reprosez jucatorilor ca determinare. Sper ca toate lucrurile negative din seara asta sa se intoarca in favoarea noastra. Sufletul a vrut, din pacate nu e mereu suficient", a spus Radoi la PRO TV.