"Domnul Pițurcă putea să-și ceară scuze!" Săpunaru a vorbit "fără perdea" despre contrele avute cu doi selecționeri

Rapid joacă azi, de la 21:30, cu FC Botoșani, în deplasare, într-un meci din etapa a șasea a Ligii 1. Partida e transmisă în format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Începutul bun de campionat pentru trupa vișinie se datorează și strategiei clubului. Oficialii grupării din Grant au reușit să convingă mai mulți fotbaliști cu experiență, care și-au pus amprenta asupta jocului formației lui Mihai Iosif.

Unul dintre aceștia, Cristi Săpunaru, e fotbalist determinant pentru Rapid. Voce puternică pe teren și în vestiar, fostul fotbalist de la FC Porto a avut o carieră importantă în străinătate.

De ce s-a retras Săpunaru din națională

A câștigat Europa League, în 2011, cu FC Porto, după 1-0 cu Sporting Braga, la Dublin, într-o formație stelară pregătită de Andre Villlas-Boas, din care mai făceau parte Falcao sau Hulk.

Cu toate acestea, Săpunaru n-a strâns multe selecții la națională. De ce? Explică actualul căpitan de la Rapid.

"Puteam să am mult mai multe, dar am avut niște conflicte în trecut cu anumiți antrenori. Am avut un conflict cu Răzvan și cu unul cu domnul Pițurcă. Nu mai are rost să trec prin ele.

Singura chestie e că domnul Pițurcă a făcut o greșeală și putea să-și ceară scuze. A spus că nu m-am dus la națională la un turneu că voiam să mă duc eu în vacanță. Și eu avusesem un deces în familie. Nu mai vreau să le răscolesc", a povestit stoperul, într-un interviu pentru GSP.ro.

Săpunaru: "Dacă-l văd pe stradă, îl salut pe Pițurcă"

În vârstă de 37 de ani, Săpunaru a strâns doar 36 de partide în echipa națională a României. În urmă cu 10 ani valora 5,2 milioane de euro, cea mai înaltă cotă de piață atinsă, iar în prezent valorează 100.000 de euro.

"Ai rămas cu antipatie pentru Pițurcă?", a fost întrebat Săpunaru. "Nu, de ce? Dacă-l văd pe stradă, îl salut ca un om normal. El m-a adus la echipa națională, pot să-i spun eu ceva? El a fost cel mai bun selecționer din ultima perioadă", continuat Săpunaru.

Săpunaru: "Cu Răzvan Lucescu a fost un conflict în aeroport, atât"

Căpitanul Rapidului a vorbit și despre conflictul cu Răzvan Lucescu, pe vremea în care actualul tehnician de la PAOK conducea prima reprezentativă.

"A fost fost un conflict în aeroport și atât, nimic mai mult. Au fost, s-au dus. Nu știu, când o să fiu și eu antrenor, dacă o să am un jucător cu un alt punct de vedere, care mă poate ajuta în ceva, o să-l ascult. Și asta consider că trebuie s-o facă toți antrenorii. Cu Villas-Boas, într-un an la Porto, am discutat de o sută de ori! Îmi cerea părerea și stăteam, discutam", a mai spus Săpunaru.

