Golul victoriei a fost marcat de Armin Gigovic în minutul 14, după o acțiune excelentă a lui Sead Kolasinac și Edin Dzeko.



Selecționerul Bosniei-Herțegovinei, Sergej Barbarez, a dezvăluit la conferința de presă susținută la finalul meciului că le-a ținut un discurs motivațional jucătorilor săi în vestiar în care i-a felicitat pentru evoluția de pe Arena Națională.



"În vestiar am ținut un mic discurs. Sunt încântat de felul în care au jucat, de energia pe care au avut-o. Am avut două, trei accidentări, dar jucătorii care au intrat au acoperit foarte bine lipsurile. Drumul nostru continuă. Știam că vor veni adversari de nivelul nostru, iar acesta a fost unul dintre ei. Am câștigat meritat", a spus Barbarez pentru BHT1.



Barbarez a evidențiat și faptul că așteaptă creativitate și inteligență tactică din partea jucătorilor săi.



"De la jucători cer creativitate, recunoașterea momentelor-cheie. Am avut un plan A, un plan B. Cel mai important este ca ei să reacționeze pe teren. Felicitări mari echipei", a mai spus antrenorul Bosniei.

Sergej Barbarez, încrezător înaintea meciului cu Cipru



Chiar dacă jucătorii au suferit unele accidentări – Edin Džeko suspectând o fractură nazală și Gigović acuzând dureri la umăr – Barbarez crede că echipa va fi pregătită pentru meciul cu Cipru.



"Cred că Džeko și-a rupt nasul. Încă nu am informații exacte, deoarece nu a fost în vestiar. Gigovic a căzut pe umăr, dar după astfel de victorii, durerea nu se mai simte. Vom pune totul la punct în următoarele două-trei zile.



Cât despre Cipru, o victorie este o victorie, nu am nimic împotrivă să câștigăm și cu 1-0. Dar lăsați-ne să ne bucurăm puțin în seara asta. De mâine, când ne întoarcem, începe analiza meciului cu Cipru. Nu va fi nicio problemă cu motivația, acum iese în evidență mentalitatea noastră, dar tocmai de aceea sunt eu aici", a susținut Barbarez.



Bosnia-Herțegovina întâlnește Cipru, pe teren propriu, în următorul meci din preliminariile Campionatului Mondial, luni, de la ora 21:45.