După victoria cu Portugalia, 1-0 în deplasare EXCLUSIV pe VOYO după golul senzațional marcat în minutul 89 de Cristian Mihai, naționala Under 21 a României joacă marți de la ora 19:30, EXCLUSIV pe Pro Arena și VOYO, un nou meci amical tare, cu reprezentativa Olandei (Țările de Jos), pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală.

Daniel Pancu, nemulțumit de strategiile din fotbalul românesc

Selecționerul naționalei de tineret a dezvăluit că și-ar dori ca în România să existe o metodologie comună de antrenamente pentru copii și juniori, care să creeze o bază de pregătire pentru echipele naționale.

"Foarte reușit nu a fost (n.r. meciul cu Portugalia), lumea se uită la rezultat. Dacă te uiți la tabelă a fost foarte bine, în schimb, timpul fiind atât de scurt la dispoziție, prea multe lucruri de reglat zilele astea. Va fi o adevărată bucurie pentru mine perioada de dinainte de EURO pentru atunci simți că ești antrenor. În rest, trebuie să reglezi multe lucruri din vizionări, nu pot fi lungi, jucătorii se plictisesc repede.

Din două priviri, pasă în spatele lui Borza de două ori, a putut să-i ia doar numărul pentru că se înțelegeau. Sunt lucruri care vin de la juniori. Eu ca să fac antrenez asta am nevoie de cel puțin o lună. Fotbalul românesc e un amalgam de idei, de moduri de a interpreta fotbalul, e o ciorbă, o amestecătură.

Eu am încercat de la început să merg pe ideea lui Gică (n.r. Hagi), am adus mulți jucători crescuți de el la Farul. O relație de joc pe care Portugalia o are de la 9 ani pe teren, noi la echipa națională de U21 și sunt convins că și la echipa mare, un antrenor are nevoie de 3 săptămâni să facă asta.

(n.r. care ar fi soluția?) Copii și juniori antrenați de mici, cu metodologie comună, cu viziune comună, dar lumea e refractară în România, sunt lucruri care trebuiau să se întâmple de mult.

A fost Portugalia, urmează Olanda. E o echipă fantastică. A avut 10 victorii în preliminarii, singura. A marcat 32 de goluri și a primit 3. În ultimele 30 de jocuri are o singură înfrângere, într-un joc amical. Va fi cu siguranță cel mai dificil adversar pe care l-am întâlnit în cariera mea de antrenor.

Vom trata jocul de altă manieră. Era obligatoriu să-mi fac și eu o idee despre anumiți jucători, dar mâine nu vor sta lucrurile la fel, cu siguranță.

Adversarii sunt de EURO. Obiectivul a fost să vedem cum ne comportăm din punct de vedere fizic cu ei. Dacă ar fi să ne luăm după cotele jucătorilor, ar trebui să nu ne prezentăm și să fie 3-0 de la vestiare, dar fotbalul e un sport minunat, care îți oferă șansa întotdeauna să poți câștiga împotriva oricărui adversar", a declarat Daniel Pancu.