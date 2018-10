"Daca ar juca nationala U21 cu nationala mare, ce s-ar intampla?!" Raspunsul lui Radoi

Mirel Radoi le cere jucatorilor concentrare maxima inaintea meciului cu Liechtenstein, ultimul din campania de calificare pentru Euro 2019.

Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X!

Radoi spune ca fotbalistii de la U21 trebuie sa trateze partida ca si cum ar fi una impotriva unui lider al grupei.

"E frumos ca jucam acasa. N-o sa jucam ca si cum avem nevoie de un singur punct, vrem o victorie. Vrem sa jucam ce stim noi, sa jucam la victorie, nu stim sa jucam la egal. Intalnim ultima clasata, credem ca ne trebuie un singur punct, ca e adversarul usor. Nu ne dorim sa avem probleme. Sper ca jucatorii au inteles mesajul, vrem sa intram ca si cum am intalni prima echipa din grupa. Nu vreau sa tratam meciul ca pe unul usor. Avem in trecut episoade de care nu suntem mandri, sper sa rupem si blestemul stadionului de la Ploiesti de la meciul cu Ucraina, la U19. Conteaza mai putin cu ce sistem joci, conteaza sa ne aparam si sa atacam cu totii. Important e sa fim calificati la finalul meciului. Am incercat sa le dau incredere jucatorilor. Multi vin cu probleme la cluburi, am incercat sa-i facem sa uite, sa inteleaga faptul ca jucam pentru Romania", a spus Radoi.

Selectionerul U21 crede ca nu ar trebui sa existe comparatii intre nationala mare si echipa sa. Radoi a fost intrebat care ar fi deznodamantul unui meci intre Romania U21 si Serbia.

"Avem echipa buna, dar Serbia e si ea echipa buna. Nu stiu daca echipa U21 ar putea sa se ridice la nivelul echipei mari. Vorbim si de chestii tactice, e o diferenta destul de mare intre U21 si nationala mare. E foarte important sa ne calificam, ii va ajuta pe baieti sa faca pasul spre echipa mare. Sunt diferente intre echipe, din toate punctele de vedere. Daca ar fi sa comparam cele doua echipe, n-am avea nicio sansa. E vorba de forta fizica, de experienta...", a raspuns Radoi.

Fostul stelist ii ia apararea lui Tamas. Radoi nu crede ca fundasul ar fi trebuit eliminat in finalul primei reprize la faultul de penalty pe care l-a facut asupra lui Gavinovic.

"Atac intarziat. Si daca a fost penalty, nu e niciodata cartonas rosu. A jucat destul de bine, avusese o singura ezitare pana in momentul eliminarii. Echipa i-a inteles determinarea, pana la urma a iesit bine", a comentat Radoi.