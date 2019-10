Cum am ratat victoria cu Norvegia: "Nu vine un pusti ca Puscas sa ia mingea!" Contra, acuzat din nou: "Nu are autoritate in vestiar!"

Romania a facut 1-1 cu Norvegia. George Puscas a ratat un penalty.

Romania a scapat printre degete victoria cu Norvegia. Dupa ce Mitrita a marcat superb in minutul 62, norvegienii au egalat nesperat in minutul 90+2, iar meciul s-a incheiat 1-1.

Un moment critic al meciului a fost penalty-ul ratat de George Puscas. Oamenii din fotbal au fost intrigati de faptul ca Puscas s-a autodeclarat executant al loviturii de la 11 metri, chiar daca aceasta sarcina ii fusese atribuita lui Nicolae Stanciu.

Helmuth Duckadam a avut una dintre cele mai transante reactii dupa aceasta intamplare de marti seara de pe National Arena. Presedintele de imagine al FCSB l-a criticat pe Contra.

"Cred ca aici este o problema a lui Contra. Ori o lipsa de autoritate, ori inca nu a reusit sa puna un jucator in echipa, care sa fie gen Sapunaru, in momentul in care stabilesc cine bate 11 metri, nu vine un pusti ca Puscas sa ia mingea si sa bata penalty.

Nici Stanciu nu a insistat prea mult. Daca era cineva care trebuia sa bata, eu cred ca trebuia sa fie Deac. Nu este normal daca stabilesti ceva, sa nu se respecte.

Nu mi-a placut Puscas. Cred ca a fost cel mai slab", a spus Duckadam la DigiSport.

Puscas: "Stanciu trebuia sa execute"

"Da, initial Stanciu trebuia sa bata lovitura de la 11 metri. Mi-am asumat responsabilitatea, simteam ca voi da gol, am luat mingea si am crezut ca voi da gol. M-a sustinut toata lumea si oricine poate sa rateze un penalty. Oricine poate trece printr-o asemenea situatie. Imi trece, trebuie sa imi treaca. Asta e meseria noastra, trebuie sa tin capul sus si ma gandesc ca meciurile urmatoare trebuie sa facem mai mult. Astept cu nerbdare sa batem Suedia acasa", a spus Puscas dupa meci.