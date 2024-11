În mijlocul acestui incident, fundașul dreapta al României, Andrei Rațiu, a fost surprins luând atitudine față de comportamentul adversarilor.



Ce a făcut Andrei Raţiu când a văzut că jucătorii din Kosovo au început "revolta"



În timpul momentelor tensionate, Andrei Rațiu, fundașul lui Rayo Vallecano, a putut fi observat adresându-se lui Edon Zhegrova, vedeta naționalei din Kosovo, cu un mesaj clar: „If you want to go, go!” (n.r. – „Dacă vrei să pleci, pleacă”).