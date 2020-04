BREAKING NEWS: UEFA trimite bani in Romania! Cum se impart MILIOANELE de euro din fondul de URGENTA in valoare de 70 de milioane de euro

Comitetul Executiv al UEFA a decis ca banii din fondul pentru cluburile care au avut jucatori la nationale sa fie impartiti cu efect imediat.

70 de milioane de euro vor ajunge la 676 de echipe din toate cele 55 de asociatii nationale care fac parte din UEFA. Platile erau programate pentru finalul calificarilor europene, dar UEFA a decis sa imparta banii inainte avand in vedere situatia speciala determinata de criza COVID-19.

50 de milioane de euro vor ajunge la cluburile care au dat jucatori pentru cele 39 de nationale neimplicate in play-off-ul UEFA Euro 2020. 17,7 milioane se vor duce la cluburi care au jucatori in play-off, dar nu vor include si partidele care ar fi trebuit sa se joace initial la finalul lui martie. Inca 2,7 milioane vor fi distribuite ulterior cluburilor care vor da jucatori in play-off-ul de Euro 2020, in care e implicata si Romania.

Pentru UEFA EURO 2020, minimum 200 de milioane de euro vor fi impartite cluburilor in baza unei intelegeri intre UEFA si Asociatia Europeana a Cluburilor. Prima transa in valoare de 70 de milioane de euro va fi distribuita conform mecanismului prezentat anterior, in timp ce 130 vor merge la cluburile cu jucatori la Euro.

Campionatul European a fost mutat din 2020 in 2021 din cauza pandemiei de coronavirus.