BREAKING NEWS! Vin la Bucuresti! PRIMUL ANUNT OFICIAL UEFA dupa acuzatiile de rasism de la meciul Romaniei! Decizie de ultima ora

Alexander Isak a acuzat spectatorii romani de rasism in meciul Romania-Suedia, 0-2.

UEFA a anuntat ca va incepe o investigatie in privinta acuzatiilor pe care Alexander Isak le-a facut. De asemenea, Comitetul Disciplinar UEFA va deschide un caz pentru mai multe evenimente care au avut loc in timpul meciului, in legatura cu bannere-le neautorizate, jocurile pirotehnice si obiectele aruncate pe teren in timpul partidei, conform publicatiei suedeze Sport Bladet.

Sursa citata acuza publicul roman de "tipete rasiste" la adresa lui Alexander Isak, desi, pe parcursul meciului nu au putut fi auzite niciun fel de scandari de acest gen si nu exista nicio dovada care sa sustina acuzatiile suedezului.

Cazul va fi incheiat in 12 decembrie, atunci cand Corpul de Control, Etica si Disciplina UEFA va lua o decizie.