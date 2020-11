BESTIE, nu alta! Nimeni nu si-ar fi dat seama ca e el dupa poza asta! Puscas ii lasa masca pe colegi si pe fani cu ultima aparitie

Ronaldo de Romania! Si nu e gluma! :)

George Puscas are un fizic perfect. Atacantul Romaniei are un program de exercitii care l-a adus la corpul perfect. Fizicul sau a trecut printr-o transformare incredibila in ultimul an. Puscas isi lucreaza grupele de muschi dupa un 'ritual' saptamanal.

"La o zi dupa meci, lucrez partea superioara a corpului prin tractiuni si flotari. Nu prea folosesc greutati mari, ma ajut de greutatea corpului. Lucrez mult cu mingea de gimnastica, fac mult stretching. La 2-3 zile dupa joc fac antrenamentul pentru picioare. Consider ca antrenamentele cu greutatea corpului sunt cele mai benefice pentru sportivi. Ai nevoie de mobilitate si forta, ca fotbalist", a spus Puscas pentru site-ul Federatiei.