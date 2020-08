Asaltati de oferte, selectionerii Mutu si Radoi au REFUZAT cluburi importante pentru nationala! "Puteau pleca oricand, dar nu au vrut!"

Mihai Stoichita crede ca Mutu si Radoi isi vor duce pana la capat contractele semnate cu FRF si nu vor da curs celorlalte oferte.

Mihai Stoichita, directorul tehnic al FRF, a vorbit despre posibilitatea naturalizarii lui Mario Camorio de la CFR Cluj, dar si despre oferta celor de la Pescara facuta recent pentru Adrian Mutu. De asemenea, Stoichita a declarat ca Mirel este pregatit pentru debutul din postura de selectioner al reprezentativei Romaniei.

"Una dintre solutii la nationala poate fi si Camora. Mirel urmeaza sa decida. Este un jucator pe care stiu ca Mirel il place, il urmareste. Important pana la urma este cum joaca, nu faptul ca am intra in istorie pentru naturalizarea primului strain din nationala Romaniei.

Mirel este conectat, pregatit pentru debutul sau. Nu este antrenorul care sa dea senzatia de tensiune. Are incredere in el. Si lui, dar si lui Mutu, probabil ca trecutul mare in fotbal le da aceasta siguranta, aceasta incredere in sine, care este importanta si pentru jucatori.

E bine pentru Mutu ca are unde sa se duca in cazul in care pleaca de la Federatie. Dar nu e cazul acum, stati linistiti. Mirel nu a avut o gramada de oferte de peste tot? Nu asa ca s-a vorbit de un zvon, chiar am vazut ofertele de contract de-a lungul ultimului an de zile. Le-a refuzat foarte elegant pentru a ramane la Federatie. Deci a avut oferte si putea sa plece oricand, dar n-a vrut, a preferat sa ramana la echipa nationala.

A avut oferte si cand era la U21. In timpul, dar si dupa terminarea competitiei. Si Mutu a avut oferte din partea cluburilor", a declarat Mihai Stoichita la emisiunea Ora exacta in Sport de pe PRO X.