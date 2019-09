Anunt SENZATIONAL pentru fanii nationalei! Pot DESENA tricourile Romaniei la Jocurile Olimpice de anul viitor!

Federatia ii lasa pe fani sa aleaga in ce echipamente vor juca tricolorii la Jocurile Olimpice din 2020.

Suporterii nu pot doar sa aleaga designul, ci sa-l si creeze! Romanii pot sa inscrie propunerile pana pe 4 octombrie, conform procedurii anuntate AICI de FRF.

O comisie FRF va alege 5 finalisti, care vor intra in cursa finala. Castigatorul va fi ales pe 20 octombrie si va fi recompensat cu un premiu in valoare de 1000 de euro care va consta in produse Joma, sponsorul tehnic al nationalelor Romaniei.

Nationala Romaniei a obtinut calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo dupa intrarea in semifinalele Campionatului European U21 din Italia.