"Am avut un vis inca de la meciul cu Liechtenstein!" Care a fost marele regret al lui Ionut Radu

Totul a pornit de la primul meci din preliminarii, cu Liechtenstein.

Ionut Radu a declarat cand a inceput sa creada in generatia care a adus Romania U21 in semifinalele Campionatului Euponeamn 2019. "Dupa parerea mea, a pornit totul de la un vis. Am avut un vis inca de la meciul cu Liechtenstein. Toti baietii sunt deschiși. Avand rezultate si jucand bine de la meci la meci am ajuns cu elan la Campionatul European", a spus Radu pentru DigiSport.

In meciul cu Portugalia, Ionut Radu a fost numit eroul Romaniei. In prelungirile partidei a aparat un penalty si tricolorii mici s-au impus cu 2-1 ,facand un pas maret catre calificarea la turneul final.

Meciul dintre Germania si Romania s-a desfasurat la o temperatura de 40 grade Celsius. De asemenea, capitanul nationalei sustine ca rezultatul ar fi putut sa fie altul. "Absolut, se puteau schimba foarte multe lucruri. Dar asa a fost sa fie, nu ne gasim scuze. Nu avem ce sa ne reprosam unul altuia. Dupa Europeanul asta, stiam ca am dat tot si suntem mandri de ce am realizat".