Albion Rrahmani îl avertizează pe Horațiu Moldovan: „Abia aștept să joc împotriva lui! Va fi meciul nostru”

Naționala României are mare nevoie de victorie în meciul de pe teren propriu cu Kosovo, după ce a remizat cu Israel, scor 1-1, la capătul unei prestații șterse a tricolorilor. Oaspeții vin după remiza cu liderul grupei, Elveția, scor 2-2, și sunt încrezători că le pot puune probleme jucătorilor lui Edward Iordănescu.

Albion Rrahmani e gata de duelul cu naționala României

În lotul lui Kosovo se află și doi fotbaliști care evoluează în Superliga României, Albion Rrahmani (23 ani, Rapid) și Ermal Krasniqi (25 ani, CFR Cluj). Fotbalistul giuleștenilor, care a avut prestații extrem de bune sub comanda lui Cristiano Bergodi, nu a debutat încă pentru naționala sa, însă s-a arătat nerăbdător de duelul cu colegul de la echipa de club Horațiu Moldovan.

„E un meci special, de-abia aștept să joc împotriva lui și, de ce nu, să înscriu. Am vorbit puțin cu el, dar mâine va fi meciul nostru și sperăm că vom lua cele 3 puncte, e foarte important pentru noi.

Rezultatul cu Elveția a fost foarte bun pentru noi, de moral. Cred că ne-am întors în lupta pentru calificare și mâine vrem victoria. Nu știu dacă România e favorită, jucăm un fotbal foarte bun acum.

Mâine vom vedea cine e favorită la locul doi. Cred că atmosfera va fi foarte bună pentru noi, cu stadionul gol e ca un amical, dar cu unul plin îmi place să joc.

În România sunt niște fani foarte frumoși. Încă nu am învățat cuvinte în limba română, am de-abia o lună aici. Dar sper să învăț câteva”, a declarat Albion Rrahmani pentru Digi Sport.

Vedat Muriqi îl laudă pe Albion Rrahmani

Atacantul de la Mallorca și-a lăudat coechipierii și a vorbit și despre fotbalistul de la Rapid care a impresionat în acest sezon în Giulești cu debutul fulminant, Albion Rrahmani (23 ani). Muriqi este de părere că fotbalistul Rapidului poate să îi doboare recordul și să devină cel mai bun marcator al naționalei.

„Am început meciul conform tacticii, cu contraatacuri, ne-a costat o astfel de dispută. Am fost în pericol să scăpăm meciul din mână, e normal ca Elveția să îți marcheze, dar am reușit să egalăm. Apoi am început să nu mai respectăm tactica, am fost conduși cu 2-1, dar am reacționat. I-am îmbrățișat pe toți jucătorii după meci. Nu e important cine marchează.

Le mulțumesc coechipierilor și fanilor, care ne-au susținut până în ultimele minute. Pentru a face ca punctul acesta să fie valoros trebuie să câștigăm în România. Toți antrenorii au mentalități diferite și tactici. Cunoaștem antrenorul și el ne cunoaște pe noi. Dacă vom lupta ca în meciul cu Elveția cred că vom obține multe lucruri. Cred că recordul meu va fi doborât de Albion Rrahmani, un fotbalist extrem de bun, care muncește din greu”, a declarat Muriqi conform Telegrafi.

Clasamentul în grupa României după 5 runde

1. Elveția - 11p

2. România - 9p

3. Israel - 8p

4. Belarus - 4p

5. Kosovo - 4p

6. Andorra - 2p

Programul României în preliminariile EURO 2024

12 septembrie, ora 21:45: România - Kosovo

12 octombrie, ora 21:45: Belarus - România

15 octombrie, ora 21:45: România - Andorra

18 noiembrie, ora 21:45: Israel - România

21 noiembrie, ora 21:45: România - Elveția