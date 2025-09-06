Canadienii au venit la București și le-au predat tricolorilor o lecție de fotbal pe Arena Națională, care a fost plin ochi la meciul amical de lux de vineri seară.



A fost votat tricolorul lunii, dar nu a prins niciun minut împotriva Canadei



Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Ștefan Baiaram a fost convocat în premieră de Mircea Lucescu la naționala României. A fost inclus și în lot împotriva Canadei, dar nu a prins niciun minut.



Fotbalistul Universității Craiova a avut un start fantastic de campionat. A înscris de trei ori în șapte meciuri în campionat și tot de trei ori, dar în șase confruntări, în preliminariile Conference League.



A fost, în consecință, votat tricolorul lunii august.



”Ștefan Baiaram (38%) a fost votat tricolorul lunii august în aplicația Tricolorii, disponibilă gratuit în App Store și Google Play. Daniel Bîrligea (35,2%), Darius Olaru (15,5%), Alexandru Mitriță (11,3%) au fost ceilalți jucători nominalizați”, a scris naționala pe Facebook.



Pentru naționala României urmează meciul cu Cipru de marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, de la Nicosia, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

